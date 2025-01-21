Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Ильхам Алиев направил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями в связи с пожаром в отеле горнолыжного центра Карталкая в турецкой провинции Болу, в результате которого погибло много людей.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.