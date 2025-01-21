https://news.day.az/officialchronicle/1724477.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану Президент Ильхам Алиев направил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями в связи с пожаром в отеле горнолыжного центра Карталкая в турецкой провинции Болу, в результате которого погибло много людей. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев направил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями в связи с пожаром в отеле горнолыжного центра Карталкая в турецкой провинции Болу, в результате которого погибло много людей.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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