Азербайджан и ЕБРР подписали кредитное соглашение на реконструкцию системы водоснабжения и канализации города Гянджа

Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали кредитное соглашение на реконструкцию системы водоснабжения и канализации города Гянджа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ был подписан министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо в Давосе.