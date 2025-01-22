https://news.day.az/officialchronicle/1724706.html Азербайджан и ЕБРР подписали кредитное соглашение на реконструкцию системы водоснабжения и канализации города Гянджа Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали кредитное соглашение на реконструкцию системы водоснабжения и канализации города Гянджа.
Азербайджан и ЕБРР подписали кредитное соглашение на реконструкцию системы водоснабжения и канализации города Гянджа
Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали кредитное соглашение на реконструкцию системы водоснабжения и канализации города Гянджа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ был подписан министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо в Давосе.
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