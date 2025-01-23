Увеличен численный предел работников аппарата министерства сельского хозяйства Азербайджана

Увеличена численность сотрудников аппарата министерства сельского хозяйства и государственных центров аграрного развития.

Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, численный предел работников аппарата министерства сельского хозяйства увеличен с 202 до 212 штатных единиц, а работников государственных центров аграрного развития - с 867 до 926 штатных единиц.