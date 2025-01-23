https://news.day.az/officialchronicle/1725046.html Увеличен численный предел работников аппарата министерства сельского хозяйства Азербайджана - Распоряжение Увеличена численность сотрудников аппарата министерства сельского хозяйства и государственных центров аграрного развития. Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Увеличен численный предел работников аппарата министерства сельского хозяйства Азербайджана - Распоряжение
Увеличена численность сотрудников аппарата министерства сельского хозяйства и государственных центров аграрного развития.
Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, численный предел работников аппарата министерства сельского хозяйства увеличен с 202 до 212 штатных единиц, а работников государственных центров аграрного развития - с 867 до 926 штатных единиц.
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