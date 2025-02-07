В Азербайджане создается "Клиника Карабахского университета"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании и обеспечении деятельности юридического лица публичного права "Клиника Карабахского университета".

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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