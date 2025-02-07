https://news.day.az/officialchronicle/1728463.html В Азербайджане создается "Клиника Карабахского университета" - УКАЗ Президента Ильхама Алиева Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании и обеспечении деятельности юридического лица публичного права "Клиника Карабахского университета". Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется. С полным текстом можно ознакомиться по ссылке
В Азербайджане создается "Клиника Карабахского университета" - УКАЗ Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании и обеспечении деятельности юридического лица публичного права "Клиника Карабахского университета".
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется.
С полным текстом можно ознакомиться по ссылке
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