Президент Ильхам Алиев: Идеология, экономика и национальные идеи — все это в совокупности обеспечило Азербайджану место, которого мы заслуживаем

Единственная причина, по которой мы все еще имеем нестабильные ситуации и кровопролитие по всему миру, заключается в том, что страны с империалистическим прошлым хотят продолжать вмешиваться, доминировать и диктовать. И это, естественно, приводит к сопротивлению.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN 20 января в Давосе. Интервью было опубликовано 11 февраля.

"Нам удалось защитить себя от вмешательства во внутренние дела", - отметил глава государства, подчеркнув, что не каждая страна имеет потенциал для того, чтобы делать это. "Экономика - это основа всего. Идеология, экономика и национальные идеи - все это в совокупности обеспечило Азербайджану место, которого мы заслуживаем", - добавил Президент Ильхам Алиев.