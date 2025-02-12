В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Сомали Хасана Шейха Махмуда

12 февраля состоялась официальная церемония встречи президента Федеративной Республики Сомали Хасана Шейха Махмуда, находящегося с официальным визитом в Азербайджанской Республике.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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