https://news.day.az/officialchronicle/1729607.html В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Сомали Хасана Шейха Махмуда - ФОТО 12 февраля состоялась официальная церемония встречи президента Федеративной Республики Сомали Хасана Шейха Махмуда, находящегося с официальным визитом в Азербайджанской Республике. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Сомали Хасана Шейха Махмуда - ФОТО
12 февраля состоялась официальная церемония встречи президента Федеративной Республики Сомали Хасана Шейха Махмуда, находящегося с официальным визитом в Азербайджанской Республике.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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