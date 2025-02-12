https://news.day.az/officialchronicle/1729729.html Президент Ильхам Алиев: Этот визит откроет новую страницу в тесных дружественных отношениях между Азербайджаном и Сомали Это исторический визит. Это первый визит в истории двусторонних отношений между нашими странами. Уверен, что он откроет новую страницу в тесных дружественных отношениях между нашими странами.
Президент Ильхам Алиев: Этот визит откроет новую страницу в тесных дружественных отношениях между Азербайджаном и Сомали
Это исторический визит. Это первый визит в истории двусторонних отношений между нашими странами. Уверен, что он откроет новую страницу в тесных дружественных отношениях между нашими странами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с его сомалийским коллегой Хасаном Шейхом Мохамудом.
"Подписанные сегодня документы отчетливо демонстрируют наше взаимное стремление развивать двусторонние связи в различных областях. Уверен, что все подписанные сегодня в Баку соглашения будут реализованы и поднимут наши отношения на более высокий уровень", - отметил глава государства.
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