https://news.day.az/officialchronicle/1729622.html Президенты Азербайджана и Сомали выступили с заявлениями для прессы 12 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд по итогам переговоров в Баку выступили с заявлениями для прессы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президенты Азербайджана и Сомали выступили с заявлениями для прессы
12 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд по итогам переговоров в Баку выступили с заявлениями для прессы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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