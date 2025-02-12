https://news.day.az/officialchronicle/1729622.html

Президенты Азербайджана и Сомали выступили с заявлениями для прессы

12 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд по итогам переговоров в Баку выступили с заявлениями для прессы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется