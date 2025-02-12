Президенты Азербайджана и Сомали выступили с заявлениями для прессы

12 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд по итогам переговоров в Баку выступили с заявлениями для прессы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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