https://news.day.az/officialchronicle/1729758.html Президент Ильхам Алиев назначил председателя Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Эльнур Шамистан оглу Багиров назначен председателем Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.
Президент Ильхам Алиев назначил председателя Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком
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