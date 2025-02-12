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Президент Ильхам Алиев назначил председателя Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком

Эльнур Шамистан оглу Багиров назначен председателем Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.