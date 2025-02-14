Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 200-летия Мирзы Гадима Иревани

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 200-летия Мирзы Гадима Иревани, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.