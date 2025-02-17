Азер Гасымов освобожден от должности пресс-секретаря Президента Азербайджана

Азер Магомед оглы Гасымов освобожден от должности пресс-секретаря Президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.