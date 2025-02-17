https://news.day.az/officialchronicle/1730925.html Азер Гасымов освобожден от должности пресс-секретаря Президента Азербайджана Азер Магомед оглы Гасымов освобожден от должности пресс-секретаря Президента Азербайджанской Республики. Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Азер Гасымов освобожден от должности пресс-секретаря Президента Азербайджана
Азер Магомед оглы Гасымов освобожден от должности пресс-секретаря Президента Азербайджанской Республики.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре