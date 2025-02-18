Президент Ильхам Алиев переизбран президентом Национального олимпийского комитета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев переизбран президентом Национального олимпийского комитета (НОК).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на IX отчетно-выборной генеральной ассамблее НОК глава государства был единогласно избран главой комитета на ближайшие 4 года.

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