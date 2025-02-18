https://news.day.az/officialchronicle/1731092.html Президент Ильхам Алиев переизбран президентом Национального олимпийского комитета - ФОТО Президент Азербайджана Ильхам Алиев переизбран президентом Национального олимпийского комитета (НОК). Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на IX отчетно-выборной генеральной ассамблее НОК глава государства был единогласно избран главой учреждения на ближайшие 4 года. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев переизбран президентом Национального олимпийского комитета - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев переизбран президентом Национального олимпийского комитета (НОК).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на IX отчетно-выборной генеральной ассамблее НОК глава государства был единогласно избран главой комитета на ближайшие 4 года.
Новость обновляется
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