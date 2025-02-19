Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Парка Победы в Ханкенди

19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Парка Победы в городе Ханкенди, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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