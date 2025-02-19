https://news.day.az/officialchronicle/1731432.html На капитальный ремонт автодороги Давудлу–Биналар–Гювекенд–Амирарх–Гарадеин–Эймур–Арабшеки–Агджаговаг выделено 1,5 миллиона манатов - Распоряжение На капитальный ремонт автодороги Давудлу-Биналар-Гювекенд-Амирарх-Гарадеин-Эймур-Арабшеки-Агджаговаг выделено 1,5 миллиона манатов. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Новость обновляется
На капитальный ремонт автодороги Давудлу–Биналар–Гювекенд–Амирарх–Гарадеин–Эймур–Арабшеки–Агджаговаг выделено 1,5 миллиона манатов - Распоряжение
На капитальный ремонт автодороги Давудлу-Биналар-Гювекенд-Амирарх-Гарадеин-Эймур-Арабшеки-Агджаговаг выделено 1,5 миллиона манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Новость обновляется
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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