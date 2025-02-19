На капитальный ремонт автодороги Давудлу-Биналар-Гювекенд-Амирарх-Гарадеин-Эймур-Арабшеки-Агджаговаг выделено 1,5 миллиона манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.