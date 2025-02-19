https://news.day.az/officialchronicle/1731476.html Президент Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей Индонезии - ФОТО 19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей Республики Индонезия Пуан Махарани.
Президент Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей Индонезии - ФОТО
19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей Республики Индонезия Пуан Махарани.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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