Президент Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей Индонезии

19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей Республики Индонезия Пуан Махарани.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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