https://news.day.az/officialchronicle/1736188.html Государственной службе по вопросам имущества Азербайджана предоставлены новые полномочия - УКАЗ Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о Государственной службе по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджанской Республики".
Государственной службе по вопросам имущества Азербайджана предоставлены новые полномочия - УКАЗ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о Государственной службе по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджанской Республики".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно дополнению к Положению, полномочия по организации управления арестованным имуществом в рамках мероприятий по уходу за имуществом до его продажи, сдачи в аренду или передачи в управление, а также по предоставлению заключений, связанных с управлением имуществом, переданы Государственной службе по вопросам имущества.
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