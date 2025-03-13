Президент Ильхам Алиев: Европейская мониторинговая миссия на самом деле является разведывательной миссией Евросоюза

Поставляемое Армении разрушительное оружие направлено против нас. Возможно, сегодня они требуются где-то еще. Но это оружие отправляется в Армению.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

Глава государства отметил, что Европейская мониторинговая миссия по сути является разведывательной миссией Европейского Союза. "Они денно и нощно стоят на наших границах, как шпионы высматривая удобные лазейки, чтобы пробраться к нам. В нашем распоряжении есть также достаточно разведывательных данных о такой выборочной миссии по наблюдению", - добавил президент.