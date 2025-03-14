Президент Ильхам Алиев: Конфликт в Карабахе - единственный конфликт, который удалось решить на основе международного права, исторической справедливости

Карабахский конфликт - единственный конфликт, который был решен на основе международного права, исторической справедливости. И это решение принято всем миром.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews.

"В течение почти тридцати лет между нами и Арменией действовало соглашение о прекращении огня, которое было достигнуто весной 1994 года. Но это не означало прекращение войны. Она просто видоизменилась. Война заканчивается только тогда, когда вы заключаете мирный договор.

Даже сейчас, спустя почти пять лет после Второй Карабахской войны, у нас нет мирного соглашения с Арменией. Да, мы живем в спокойный период, жертв больше нет, и это большое преимущество нынешней ситуации. Но пока не будет подписан мирный договор, этой стабильности здесь не будет.

То же самое относится и ко всем другим частям мира, включая Ближний Восток и Африку. К сожалению, количество конфликтов растет. А из урегулированных можно назвать только карабахский. Это единственный конфликт, который был решен на основе международного права, исторической справедливости. И это решение принято всем миром", - сказал глава государства.