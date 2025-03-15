Внесены изменения в Устав Управления государственного заповедника города Шуша.

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно изменению, к направлениям деятельности Управления государственного заповедника города Шуши добавляются:

- организовывать строительство многоквартирных домов и частных жилых домов в связи с возвращением населения в Шушинский район (далее - на территории района) и на соответствующей территории;

- временно управлять многоквартирными домами, строительство которых оно организует, до полной передачи квартир в этих зданиях жильцам;

- участвовать в реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства на территории района и соответствующей территории, управлять коммунальным хозяйством;

- организация работ по благоустройству и озеленению территории района и соответствующей территории;

- организовывать управление, ремонт, содержание, охрану городских автомобильных дорог, находящихся на их балансе, расположенных на соответствующей территории, и контролировать их состояние;

Кроме того, были расширены обязанности и права Управления государственного заповедника города Шуша. Так, к обязанностям и правам управления были добавлены следующие пункты:

- организовывать строительство многоквартирных домов и частных жилых домов в связи с возвращением населения на территории района и на соответствующие территории, а также выполнять функции заказчика по данным строительным работам.

- обеспечивать охрану и содержание многоквартирных домов, строительство которых организовано на территории района и соответствующей территории, временно управлять этими зданиями до полной передачи квартир жильцам;

- осуществлять поддержание в рабочем состоянии, текущий и капитальный ремонт лифтов, установленных в многоквартирных домах, которыми он управляет, контролировать их эксплуатацию;

- принимать организационные и иные меры, вытекающие из переселения жителей в многоквартирные дома и частные жилые дома, строительство которых организовано на территории района и соответствующей территории;

- участвовать в реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства на территории района и соответствующей территории, организовывать создание и управление коммунальным хозяйством и жилищно-эксплуатационными участками, контролировать содержание, текущий и капитальный ремонт, а также эксплуатацию систем инженерно-коммуникационного обеспечения, обеспечивать развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры;

- осуществлять контроль за качеством и объемом коммунальных услуг, предоставляемых населению на территории района и соответствующей территории;

- контролировать обеспечение бесперебойной работы питьевой воды, канализационных, электрических и газовых сетей и сооружений на территории района и соответствующей территории, координировать деятельность хозяйственных служб в этой сфере;

- принимать соответствующие меры по проведению работ по подготовке к зимнему сезону многоквартирных домов, которыми он управляет, и других объектов, строительство которых он организует, а также социально-культурных объектов на соответствующей территории;

- организация работ по благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов на территории района и соответствующей территории, а также охране зеленых насаждений;

- организовывать управление, ремонт, содержание, охрану городских автомобильных дорог, находящихся на их балансе, расположенных на соответствующей территории, и контролировать их состояние;

- организовывать работу по поддержанию в исправном состоянии системы освещения кварталов, улиц, площадей, парков и зеленых насаждений на территории района и соответствующей территории;

- обеспечивать организацию строительства объектов социального назначения и других объектов на соответствующей территории на основании поручения Президента Азербайджанской Республики за счет выделенных управлению целевых средств, выполнение функций заказчика по их строительству, а также охрану, содержание и использование построенных в этом порядке объектов по назначению;

- проводить на территории района и соответствующей территории общественные мероприятия, посвященные праздникам и другим знаменательным событиям, а также дням памяти, проводить оформительские работы и другие необходимые мероприятия;

- оказывать необходимую организационную поддержку строительным работам, проводимым по заказу других государственных органов (учреждений) в связи с возвращением населения на территорию района и соответствующую территорию;

- оказывать необходимую организационную поддержку работам по консервации, ремонту, реставрации, реконструкции и восстановлению памятников истории и культуры, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории района.