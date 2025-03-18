https://news.day.az/officialchronicle/1738240.html Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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