https://news.day.az/officialchronicle/1739823.html Президент Ильхам Алиев поздравил президента Бангладеш Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Народной Республики Бангладеш Мохаммаду Шахабуддину. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Бангладеш
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Народной Республики Бангладеш Мохаммаду Шахабуддину.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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