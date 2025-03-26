Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Направляю Вам сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю священного праздника Ораза (Ид Аль-Фитр Аль-Мубарак).

Искренне надеюсь, что этот светлый праздник, являющийся символом высоких духовных ценностей - гуманизма, добра и миролюбия, будет и далее способствовать укреплению взаимопонимания и доверия среди всей мусульманской уммы.

Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а всему народу Азербайджана - мира, благополучия и процветания. Пусть Всевышний Аллах услышит все Ваши молитвы и во всех благих делах Вам сопутствует удача", - говорится в письме.