Китай решительно поддерживает мирную повестку, предложенную азербайджанской стороной.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в "Совместном заявлении об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", подписанном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 23 апреля в Пекине.

"Стороны твердо поддерживают друг друга в выборе пути развития, избранного их народами и соответствующего национальным условиям, оказывают друг другу решительную поддержку в защите коренных интересов, суверенитета, безопасности и территориальной целостности обеих стран. Азербайджанская сторона признает, что в мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, твердо выступает против любой формы "независимости Тайваня" и поддерживает китайское правительство в осуществлении воссоединения страны.

Китай решительно поддерживает мирную повестку, предложенную азербайджанской стороной, и считает контрпродуктивными ориентированные на конфронтацию геополитические игры", - отмечается в Совместном заявлении.