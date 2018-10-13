Глава азербайджанской общины в Воронеже рассказал об особенностях национальной кухни - ФОТО

10 октября в библиотеке №32 им. Г.Н. Троепольского прошла встреча руководителя Воронежской областной общественной организации "Азербайджанская община Хазар", доктора философских наук Садыгова Эльдара Алиса оглы с восьмиклассниками МБОУ СОШ №72 г.Воронежа, передает Day.Az со ссылкой на libvrn.ru.

Онлайн к празднику, прошедшему в формате "Библиокафе", подключились школьники из библиотечно-информационного центра МБОУ Бутурлиновская СОШ Воронежской области. Там, юным хозяйкам изучающим кулинарные особенности азербайджанской кухни, было интересно узнать о рецептуре их приготовления.

Свой рассказ Эльдар Алиса оглы начал со знакомства с традициями своего народа, повествовании об истории Азербайджана. Ребятам были показаны предметы промыслов, народные костюмы, которые они смогли примерить на себя. Уважаемый гость, владеющий восемью языками, прочитал отрывок старинного четверостишья на арабском языке. Детям были показаны фильм "Старый Баку" и фотографии исторических мест Азербайджана.

Услышали ребята в Воронеже и Бутурлиновке и о традициях азербайджанского чаепития. Узнали, что готовят чай всегда из черного байхового средней, а еще лучше - высокой крепости. Пить его принято из прозрачных стеклянных стаканов грушевидной формы, называющиеся "армуды". Такой изящный стакан показал Эльдар Алиса оглы: его удобно держать за узкую "талию", благодаря которой чай на дне стакана остывает медленнее и остается горячим на протяжении всего чаепития.

Завершился праздник в "Библиокафе" угощениями, иллюстрирующими азербайджанскую кухню - кутабом с сыром, зеленью и сладкой пахлавой.

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