Саргсян закрывает свой фонд - пусть теперь тратится Пашинян

Как сообщают армянские СМИ, Серж Саргсян объявил о прекращении деятельности учрежденного в 2009 году под его патронажем фонда "Луйс" (Свет). Саргсян является председателем Совета попечителей фонда.

Цель "Луйса" - финансирование обучения армянских студентов в ведущих зарубежных вузах. В течение нескольких лет деятельности фонда "Луй" уже оплатил учебу сотен армянских студентов. Но с 31-го мая он прекращает свое финансовое участие в дальнейших работах фонда "FAST".

Как считает новый министр образования Араик Арутюнян, утратив власть, Серж Саргсян потерял интерес к развитию образования, потому и закрыл фонд.

"Вся сущность Сержа Саргсяна в этом шаге: мы у власти - Фонд работает. Нас нет во власти - к черту образование. Это все, что нужно знать об ушедших", - цитирует министра "Кавказский узел".

Он предложил сотрудничество работникам закрывшегося фонда. "Откроется другой фонд, "Луйс-2", более эффективный, всеобъемлющий и абсолютно образовательный", - написал Арутюнян на своей странице в Facebook.

Прекращение "Луйсом" своей деятельности никак не отразится на образовательной системе Армении, считает глава Центра "Модус Вивенди", политолог Ара Папян.

По словам Папяна, фонд не учитывал, насколько те или иные специальности востребованы в Армении. Студенты, получающие помощь фонда, ориентировались не на специальность, а на вуз, который должен был соответствовать мировым стандартам. "Откуда бралось финансирование, мне не известно, но они спонсировали учебу определенной группе студентов за границей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Топовые чиновники из исполнительного совета "Луйс", по мнению Ара Папяна, преследовали собственные интересы. "Это как высшая комсомольская школа. Студенты, окончившие зарубежные вузы, будут благодарны им, не будут их критиковать. Это средство для давления на общество, средство, чтобы держать разные круги общества в своих руках", - заключил Папян.

Заметим, что понять возмущение экспертного сообщества и обиду нового руководства образовательного ведомства понять не сложно. В условиях Армении каждый фонд, созданный частным капиталом, является отдушиной для небогатого госбюджета. Но и у Саргсяна есть своя логика. Он изгнан из власти, освистан и унижен, с какой радости ему продолжать свою "благотворительность" и растрачивать "нажитое непосильным трудом" на то, за что галочки будут ставиться новым властям? Пусть теперь Пашинян и его нищеброды тратятся.

Думается, то же произойдет с "Луйс-2", если после провала нового правительства власть в Армении снова поменяется. А от суммы и от тюрьмы, как говорится, никто не застрахован.

Зульфугар Ибрагимов