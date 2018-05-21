Почему российский Sputnik в Армении "торпедирует" магистраль Север-Юг

Армения, загнавшая себя в тупик, изо всех сил пытается ставить палки в колеса, сталкивать и противопоставлять участников проекта коридора Север-Юг.

То, что проект для Еревана как кость в горле, понятно и объяснимо. Непонятно то, что ведущим СМИ, российским Sputnik в Армении объявлена война проекту.

Помнится, реализация проекта железной дороги Север-Юг началась при участии президентов России, Азербайджана и Ирана. Создается парадоксальная ситуация - президент России открывает проект и благословляет его, а российское государственное агентство Sputnik начинает его минировать и подрывать. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть количество и направленность статей, опубликованных в СМИ Маргариты Симонян Sputnik Армения.

Более того, с заявлением о невозможности реализации проекта выступает посол России в Иране Джагарян. Последний по каждому случаю заявляет о нецелесообразности этого проекта, несмотря на то, что президент Владимир Путин назвал эту дорогу "флагманским проектом большой кавказской тройки".

Все эти факты дают нам возможность убедиться, насколько прав был Михаил Леонтьев, сказавший армянам "хватит омрачать наши отношения с братским азербайджанским народом".

Эльхан Алескеров, руководитель экспертного совета Baku Network, доктор философии

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