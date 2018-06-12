В Париже отметили 10-летний юбилей "Бакинского процесса" - ФОТО

В Париже при поддержке Фонда Гейдара Алиева, посольства Азербайджана во Франции и постпредства при ЮНЕСКО отметили 10-летний юбилей "Бакинского процесса".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Открывая мероприятие, Ален Тремольер проинформировал о "Бакинском процессе", подчеркнул, что эта платформа была выдвинута по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2008 году для проведения более конкретной деятельности в сфере диалога между культурами и религиями.

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