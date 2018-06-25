После выборов, проведенных 24 июня, Турция вступила в важный этап своей новейшей политической истории.

Об этом в понедельник сказал депутат Милли Меджлиса (парламента), главный редактор газеты "Yeni Azərbaycan" Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Депутат отметил, что политическая эра, которая начнется после этого этапа, определит место и роль братской страны на следующее столетие.

"Я неслучайно расцениваю эти выборы в контексте столетия. В настоящее время международные отношения переживают очень сложный период, и весь Ближний Восток и Северная Африка, включая геостратегический регион, в котором находится Турция, - политическая география, больше всего подвергающаяся угрозам с точки зрения безопасности. Источниками этих угроз является ряд империалистских центров. Посредством гибридных войн они создают новый порядок, который служит их интересам", - сказал Бабаоглу.

По его словам, на таком критическом этапе поведение Турции как самого сильного актора региона было крайне важным как для ее политического будущего, так и для всего региона.

"Или турецкий народ, приняв правильное решение, решит проблему государственного строя и получит решающее слово в регионе, или он повторит судьбу других государств мусульманского Востока. Думаю, что турецкий народ, сумев объективно оценить эту политическую реальность, принял самое правильное решение. Победа блока "Народное единство" - крайне важное событие с точки зрения будущего развития и стабильности Турции. А в обеспечении победы, вне всякого сомнения, важную роль сыграли лидерские качества опытного государственного деятеля Реджепа Тайипа Эрдогана, умеющего демонстрировать серьезную политическую волю, принимающего важные решения с точки зрения национальных интересов Турции. Справедливости ради необходимо отметить, что изначально принципиальная позиция в этом процессе Партии национального движения (MHP) на самом деле определила будущее этого блока и успешное политическое будущее всей братской страны", - сказал депутат.

По его словам, более того, после этих выборов Турция перейдет к новой форме правления - президентской.

"Если учесть историческую реальность и сегодняшние политические процессы, то можно сказать, что применение нового метода управления на этом сложном этапе - самое верное решение как с точки зрения национального менталитета, так и достижения политических целей. Турецкий народ обеспечил свой заказ посредством демократических выборов", - сказал Бабаоглу.

Что касается перспектив азербайджано-турецких отношений после выборов, то Бабаоглу добавил, что они (перспективы) всегда были на высоком уровне и дальше будут развиваться по нарастающей.

"Политический заказ народов двух стран, братские и дружественные отношения лидеров братских стран, их позиция, исходящая из интересов народов, и умение координировать эти интересы подняли азербайджано-турецкие отношения на уровень стратегического партнерства", - сказал парламентарий.

По мнению депутата, Азербайджан в самые трудные моменты всегда видел рядом с собой Турцию и ощущал ее поддержку.

"Неслучайно, выступая на открытии проекта TANAP, Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что сила Турции - наша сила. После выборов 24 июня Турция станет еще сильнее, значит, укрепится и Азербайджан", - сказал Бабазаде.

Отметим, что на президентских выборах, проведенных 24 июня в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу, набрав 52,5 процентов голосов. Кандидат от Народной республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже набрал 30,7 процента голосов.

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