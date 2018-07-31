Aрмяне узнали, как жестоко их обманули

Освобождение премьером Николом Пашиняном террористов продолжает оставаться пятном на его "демократической" власти. И хотя в новой Армении, что удивительно, критиковать власти стало еще опаснее, чем при прежнем режиме, соцсети не дремлют и выдают одну жуткую правду за другой. И армянскому обществу становится все более непонятно, по какой причине негодяи и убийцы были освобождены новыми властями? А еще, гражданам становится стыдно и обидно за свои обманутые эмоции.

Вот что написал на своей странице в Facebook пользователь Пандухт Сюни.

"На фоне признания Павлика Манукяна в убийствах полицейских как-то на второй план ушло еще одно мерзейшее обстоятельство, еще один преступный эпизод, в котором террорист, наконец, соизволил признаться - то, что банковский сейф, хранившийся на территории полка ППС, тоже ограбили они сами.

Помните, какой два года назад в сети стоял истошный вой по поводу того, что, дескать, "режим обвиняет наших героев, этих честных, светлых, неподкупных бессребреников", в таком позорном преступлении? "Они пытаются подло оклеветать революцию, ребята не подонки, они идут на смерть, над ними барражируют вертолеты, они окружены российской "Альфой" и псковскими десантниками, они голодают, у них хлебушка нету", - неистово визжали революционные гагулики всех мастей.

А теперь представьте всю фантасмагорическую символику этой картины. Варужан Аветисян во дворе впаривает журналистам очередное интервью о том, что "ребята не остановятся ни перед какими препятствиями, пойдут до конца, жизнь положат за освобождение народа от власти жуликов и мародеров, за деколонизацию Армении и разрыв с Россией". За забором доведенная до экстаза толпа скандирует: "Са-сна цэ-ре-ер!"; в сетях революционные барышни обоих полов, всхлипывая и роняя сопли, обсуждают состояние павликиной ножки, арамикиного задика и араикиной ляжки; знаковая сетевая плесень создает для этой какофонии нужный фон, надрывно вопя, как евнухи в гареме.

А в это же самое время Павлик и остальные террористы, отрыгнув сожранные кебабы, пыхтя и потея, сосредоточено режут автогеном сейф, чтобы вытащить из него 30 тысяч долларов...

Беспрецедентная жара последних дней тяжело сказалась на членах террористической группы "Сасна црер". Один за другим они делают неожиданные заявления, а потом их друзья прилагают большие усилия для сглаживания этих острых и опасных углов. Всего день назад нестандартно повел себя Павлик Манукян. А сегодня его примеру последовал Арарат Хандоян. Он заявил: "В действительности в Армении ничего не изменилось, изменились только места "князьков".

Удивительно слышать такое от человека, которого выпустили на свободу новые власти. Но даже если в этом случае человек озвучивает такие оценки, значит имеет для этого веские причины. Другой вопрос, что такие слова не исходят из интересов и позиций банды Жирайра Сефиляна. В конце концов, несколько недель назад Сефилян и "Сасна црер" распространили заявление, выказав свою полную поддержку действующим властям. А теперь Хандоян пришел и смешивает их карты.

Для спасения ситуации сегодня член "Учредительного парламента" Алек Енигомшян сказал журналистам: "Заявление Арарата Хандояна не представляло точку зрения "Учредительного парламента" или "Сасна црер". Это его личная точка зрения". Заметим, что вчера же Варужан Аветисян точно так утверждал, что выявления Павлика Манукяна не соответствуют их точке зрения. После этого остается понять, что у "Сасна црер" вообще не было точки зрения, или в последние дни с этой точкой зрения произошел несчастный случай", - пишет армянский блогер.

Отметим, что так же точно обманываются граждане Армении насчет новых властей и их "чистых" помыслов. Пройдет год-другой, и пикантные подробности пашиняновского переворота обязательно станут достоянием общественности. И ей снова станет обидно за себя и свои растраченные понапрасну эмоции.

Султан Керим