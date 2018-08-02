В Армении рисуют карикатуры на Путина - ПОДРОБНОСТИ

После того как в Армении прошла, причём довольно быстро, смена власти, которая даже не успела полностью оформиться как "цветная революция", новое правительство страны усиленными темпами выстраивает западно-ориентированный внешнеполитический вектор.

В информационном поле страны появились призывы вывести российскую 102-ю военную базу из Армении.

Как передает Day.Az, об этом пишет gradator.ru со ссылкой на politobzor.net.

Хорошо спланированная акция

На днях в социальной сети Facebook активно начала раскручиваться страница, призывающая выдворить российских военных и прекратить работу 102-й военной базы в Армении.

Параллельно с этим стали появляться издевательские карикатуры на российского президента. Вместе с этим страница в соцсети рекламирует и запись, где идёт открытая дискредитация экспертов, годы назад предоставивших свои платные услуги для российской военной базы. Этих людей называют чуть ли не предателями родины. Расчёт идёт на то, что другие СМИ растиражируют такой инфоповод и сама идея "выдворим русских из страны" начнёт приобретать популярность. Откуда такие предположения? Всё очень просто.

Кто заказчик?

Во-первых, запускать подобную новость и призывы в соцсети - это традиционный почерк прозападной оппозиции (а кое-где уже и действующей власти) практически в каждой стране СНГ.

Во-вторых, следует обратить внимание на то, кто занимается тиражированием указанной страницы и записи на ней. Это давний сотрудник фонда "Сороса" в Армении, который недавно (вот ведь совпадение!) перешёл на работу в правительство Пашиняна. Ему в этом помогал активный пропагандист прав ЛГБТ Карпис Пашоян, который недавно был освобождён от работы за недопустимые выражения в адрес армянских солдат. Не трудно догадаться, что он также симпатизирует новому правительству и его главе Пашиняну.

Кратко напомним о том, как нынешний премьер-министр получил свой пост. Он устроил "майдан" в столице страны с блокадой транспорта и потребовал дать ему пост в правительстве в противном случае грозился саботировать коммуникации Еревана до тех пор, пока депутаты не выберут его кандидатуру. Вот такая вот демократия.

А давайте будем винить Россию!

Пашинян пока действует аккуратно. Несмотря на то, как он пришёл к власти, и явную поддержку Запада в этом, он не стал сразу критиковать Кремль, говорить о том, что Армения - это Европа и применять традиционные шаблоны, которые ранее использовались в Грузии и на Украине. Причина довольно проста. Безопасность Армении (конфликт в Нагорном Карабахе может вспыхнуть в любой день) во многом де-факто зависит от России, и население это хорошо понимает.

Именно поэтому критика идеи военной базы появилась только сейчас, её продвигают аккуратно. Вполне вероятно, что вскоре появятся какие-нибудь провокации, нападки прессы на Россию и отдельных экспертов (не исключено что из того же фонда Сороса). Цель - дистанцироваться от России любыми средствами. Разумеется, для Еревана это может плохо кончится, но вполне вероятно, что Пашиняна и его окружение вряд ли это будет беспокоить, власть ведь получили - надо отрабатывать.