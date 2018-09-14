Ягуб Махмудов: Освобождением Баку была пресечена политика армян по превращению города в свою будущую столицу - ИНТЕРВЬЮ

Day.Az представляет интервью Trend с директором Института истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академиком Ягубом Махмудовым.

- Какой вклад внесло освобождение Баку в 1918 году в Азербайджанскую государственность?



- Освобождение Баку 15 сентября 1918 года от армяно-большевистской оккупации - одно из славных событий в истории Азербайджана. Это славное событие означало спасение города от дашнакских бандитов и возвращение Баку азербайджанскому народу. Баку, который долгое время был столицей азербайджанского государства Ширваншахов, в 1918 году вновь получил статус столицы.



В то время Баку хотели лишить статуса национального города, а армяне смотрели на него как на свою будущую столицу. Освобождением Баку была пресечена эта коварная политика, и Баку стал азербайджанским городом, где сосредоточились национальные силы.



В результате османо-азербайджанского военного сотрудничества была сохранена независимость Азербайджанской Демократической Республики, создана Азербайджанская армия, и Баку после освобождения стал столицей Азербайджана. А самое главное - был остановлен геноцид со стороны армяно-большевистских отрядов против азербайджанского народа, начатый весной 1918 года. Освобождение Баку является очень важным событием в истории Азербайджанской государственности.

- В то время, когда Баку находился под оккупацией, в распоряжении национального правительства была военная сила всего в 600 человек. Какую помощь оказали турецкие вооруженные силы в освобождении Баку в столь тяжелой ситуации?



- Азербайджанские и турецкие военные силы в 1918 году вели совместную борьбу с армяно-большевистскими отрядами. На официальном приеме по случаю 100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики Президент Ильхам Алиев так охарактеризовал освобождение Баку:

"В сентябре 1918 года национальная армия Азербайджана вместе с Кавказской исламской армией освободила Баку от армяно-большевистских отрядов, оккупации и вернула наш древний исторический город Баку азербайджанскому народу".



Освобождение Баку, несомненно, является не только показателем деятельности Кавказской исламской армии во главе с Нуру пашой, но и показателем большого героизма азербайджанского народа. Отметим, что военные силы под руководством Нуру паши не смогли бы достойно выполнить взятые на себя исторические обязательства в случае изоляции от азербайджанского народа и без сотрудничества с национальными военными силами Азербайджана. Кавказская исламская армия сформировалась в Азербайджане. Напомним, что Насиб бек Юсифбейли сказал Наги беку Шейхзаманлы следующее: "Объясни всю ситуацию Османскому государству, скажи, что наш народ решил быть независимым, проявил всю самоотверженность на этом пути. Три четверти населения Азербайджана сегодня спасены от власти России. Пусть они протянут нам братскую руку помощи, окажут нам помощь, помогут нам объявить нашу независимость. Но если они хотят нас аннексировать, то пускай не приходят. Мы как-нибудь сами управимся".



Азербайджанский народ сыграл большую роль в освобождении Баку. Правда, тогда Османское государство оказало нам помощь, но в то время также поднялся наш народ. В этих событиях очень большую роль сыграли народные добровольцы, а также наши офицеры, генералы.



Выдающийся военный деятель Азербайджана Алиага Шихлинский неоднократно бывал на линии фронта для организации боевой деятельности входящих в состав Кавказской исламской армии азербайджанских воинских частей и отрядов добровольцев. При освобождении Баку он совместно с Нуру пашой непосредственно участвовал в управлении боями из штаба, расположенного на прилегающей к городу территории. Нуру паша с большим уважением относился к опыту и уровню подготовки Алиаги Шихлинского, за плечами которого была продолжительная служба, и придавал особое значение использованию его знания и опыта. А Габиб бек Салимов являлся начальником штаба Отдельного азербайджанского корпуса и командиром Южной группы Кавказской исламской армии.



В освобождении Баку активное участие принимали население Баку, а также азербайджанская кавалерия и Маштагинский отряд, состоявший из добровольцев.



Среди религиозных деятелей того периода отличался своей особой активностью и национальной инициативой ахунд мечети Тезепир Ага Ализаде. Руководство Бакинского Совета потребовал от Аги Ализаде принять фетву, в которой проклинались действия османских солдат. Несмотря на угрозы, ахунд Ага Ализаде отклонил их требование.



Отметим, что Османская империя наградила орденами и медалями многих азербайджанских военных, сражавшихся в рядах Кавказской исламской армии.



- Какие факты смогли найти азербайджанские историки в связи с этой славной страницей нашей истории?



- Азербайджанская Демократическая Республика, являющаяся первой парламентской республикой на тюрко-мусульманском Востоке, - одна из самых демократических государственных структур в мировой истории. В Институте истории НАНА действует отдел, исследующий историю АДР. Из различных стран мира привозятся первоисточники и архивные документы по истории АДР. Институт напечатал двухтомную "Энциклопедию Азербайджанской Демократической Республики". Эта энциклопедия является первым фундаментальным научным справочником, охватывающим все сферы истории Азербайджанской Демократической Республики. В рамках "Года АДР" Институт истории напечатал книги "Тифлисский период государственной деятельности деятелей Азербайджанской Демократической Республики" и "История Азербайджанской Демократической Республики в документах Национального архива Индии". В институте ведутся научные исследования по темам "Роль национальных военных сил Азербайджана в формировании и деятельности Кавказской исламской армии", "Вопрос передачи армянам Иревана во внешней политике Османской империи", "Гянджинский период деятельности Азербайджанской Демократической Республики", "Политико-дипломатическая борьба государственных деятелей АДР за освобождение Баку", "Бакинская нефть и вопрос признания государственной независимости АДР", "Политика захвата Баку большими государствами в архивных документах Германии" и другим темам.



В соответствии с распоряжениями Президента Ильхама Алиева "О 100-летнем юбилее Азербайджанской Демократической Республики" и "Об объявлении 2018 года "Годом Азербайджанской Демократической Республики" в Азербайджанской Республики", Институт истории организовал в Баку и регионах международные научные конференции и научные конференции республиканского уровня.



В эти дни в НАНА мы провели международный симпозиум на тему "Османское государство в период Первой мировой войны - связи с Азербайджаном и Кавказская исламская армия". Симпозиум был посвящен 100-летию освобождения Баку от дашнако-большевистской оккупации национальной армией Азербайджана совместно с Кавказской исламской армией.



Поздравляю наш народ по случаю освобождения Баку от оккупации, возвращения нам нашего родного города.