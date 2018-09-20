Российский историк жестко раскритиковал идеологию армянского фашизма

Установка на одной из центральных площадей Еревана в 2016 году памятника главному идеологу армянского национализма Гарегину Нжде (Тер-Арутюняну) вызвала большой резонанс в информационном поле, поскольку этот факт наглядно подтвердил героизацию армянского фашизма в Армении.

Об этом заявил в четверг известный российский историк и политолог Олег Кузнецов на пресс-конференции, посвященной теме "Героизация армянского национализма и его идеолога Гарегина Нжде", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что данный факт необходимо расценивать, основываясь на имеющейся документальной информации.

"Мое личное мнение по данному факту никак не связано с официальной позицией властей Азербайджана и позицией России. После апрельской войны в Карабахе в 2016 году в Армении был установлен памятник Гарегину Нжде, после чего мнение в мире фактически разделилось на несколько точек зрения. С армянской стороны Гарегин Нжде воспринимается как национальный герой Армении и создатель национальной идеологии, который никакого отношения к нацистской идеологии не имеет. А в Азербайджане и других тюркских государствах, где армянские националисты оставили свой кровавый след, считают его фашистом и нацистом. Российская Федерация на официальном уровне также заявила, что вопрос героизации нацизма является "внутренним делом" Армении, запретив своим средствам массовой информации публиковать статьи подобного содержания", - напомнил российский историк.

Кузнецов отметил, что рассекреченные факты, отраженные в документах архива Службы государственной безопасности Азербайджана, выявили комплекс документов советских органов госбезопасности, которые подтверждают нацистское содержание идеологии цегакрона в Армении.

Политолог привлек внимание к директиве Управления государственной безопасности Народного комиссариата внутренних дел Закавказской советской федеративной социалистической республики по Азербайджанской ССР от 7 апреля 1935 года, которая указывает на нацистский характер теории Нжде.

Далее российский ученый напомнил о резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 18 декабря 2013 года под названием "Борьба с героизацией нацизма и новыми формами расизма...".

"Российская Федерация была инициатором принятия данной резолюции, и Армения также была в числе инициаторов, подавших заявку на данный документ, являющийся частью международного права. Однако внутриполитические события, которые произошли потом в Армении, поставили под вопрос искренность действий армянской стороны, а также определенных кругов в Российской Федерации. Получив допуск в архивы Службы государственной безопасности Азербайджана, я нашел очень важный документ, имею в виду директиву Управления госбезопасности Народного комиссариата внутренних дел Закавказской советской федеративной социалистической республики по Азербайджанской ССР, поскольку он представляет собой руководящее указание территориальным органам и подразделениям чекистов Азербайджана, городским организациям и местным отделениям. Документ подтверждает идеологию армянского нацизма, в нем сообщается о любопытной статье Гарегина Нжде под названием "Мое слово подрастающему поколению армян", в которой содержится открытый призыв к идеологии фашизма, из чего следует, что Нжде является учеником Гитлера", - пояснил российский эксперт.

По его словам, рассекреченные документы советских органов госбезопасности из фондов архива Службы госбезопасности со всей убедительностью доказывают, что до тех пор, пока идеологи армянского национализма и партии "Дашнакцутюн" и лично Нжде не заявляли публично о своей приверженности фашизму, к их последователям на местах органы советской госбезопасности относились лояльно и где-то даже снисходительно. Но после того как они заговорили об "арийстве армянской нации" в полном соответствии с идеологией германского национал-социализма, сразу началась планомерная подготовка к массовым репрессиям.

По мнению российского историка, органы госбезопасности советского Закавказья в 1937 году репрессировали дашнаков не потому, что они были армянами, националистами и идейными противниками большевизма, а так как их лидеры объявили себя сторонниками Гитлера и его человеконенавистнической идеологии.

Политолог считает, что Гарегин Нжде и его теория цегакрона стали главной причиной, из-за которой закавказские чекисты запустили кровавый маховик политических репрессий против значительной части этнических армян СССР, при этом первой жертвой нацизма стал сам армянский народ.

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