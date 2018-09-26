Премьер-министр Монтенегро посетит Азербайджан

26 сентября 2018 18:11

Премьер-министр Монтенегро Душко Маркович совершит визит в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сказал государственный секретарь министерства иностранных дел Монтенегро Зоран Янкович.

По его словам, в настоящее время проводится соответствующая работа в связи с визитом главы правительства. Государственный секретарь полагает, что визит придаст импульс развитию двусторонних отношений между Азербайджаном и Монтенегро.

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