Премьер-министр Монтенегро посетит Азербайджан
26 сентября 2018 18:11 207
Премьер-министр Монтенегро Душко Маркович совершит визит в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сказал государственный секретарь министерства иностранных дел Монтенегро Зоран Янкович.
По его словам, в настоящее время проводится соответствующая работа в связи с визитом главы правительства. Государственный секретарь полагает, что визит придаст импульс развитию двусторонних отношений между Азербайджаном и Монтенегро.
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