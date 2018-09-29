Армении пришлось признать, что третьих сторон в переговорах не будет

Прошедшая в Душанбе встреча лидеров Азербайджана и Армении дает определенную надежду, особенно на фоне напряженности последнего времени на линии фронта.

Поэтому любое мало-мальски заметное изменение вносит определенный оптимизм, хотя и робкий, сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ Ильгар Велизаде, комментируя состоявшуюся в Душанбе беседу между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном и достигнутые в ее ходе договоренности.

Напомним, что в ходе беседы была выражена приверженность переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения сторон и на границе между Арменией и Азербайджаном. Как сообщается, стороны также решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между соответствующими структурами.

По мнению политолога, есть достаточно оснований для такого оптимизма, поскольку, судя по сообщениям, лидеры двух государств договорились вплоть до установления прямой связи между структура чтобы предотвратить возникновение напряженных ситуаций на линии фронта. А в последнее время поводов говорить о росте напряженности было более чем достаточно.

"Например, армянская сторона демонстрировала мускулы, устроив полеты истребителей над Карабахом, на что азербайджанская сторона предупредила о готовности сбивать армянские самолеты в случае из приближения к линии фронта. Развитие этой ситуации вполне могло привести к эскалации и повторению событий апреля 2016 года. Но здравый смысл с армянской стороны взял верх. Думаю, армянская сторона оценила риски эскалации, которые грозили непоправимыми последствиями, в первую очередь для самой Армении. Осознание того, что Азербайджан шутить не будет, сыграло решающую роль", - сказал наш собеседник.

Политолог выразил надежду, что в этот раз договоренности не будут столь хрупкими, как это было в предыдущие годы, что они будут соблюдаться армянской стороной и создадут благоприятный фон для продолжения переговорного процесса.

В любом случае, по мнению Велизаде, есть основания надеяться, что армянская сторона отошла от неконструктивной линии и берет ответственность за продолжение переговорного процесса на себя, вопреки озвучиваемым ранее премьером Николом Пашиняном требованиям о привлечении к процессу третьей стороны в лице сепаратистов Карабаха.

"То есть Ереван линию, сформировавшуюся за почти четверть века переговоров, будет продолжать. В октябре должна состояться встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении, и на ней, думаю, будут конкретизированы вопросы, связанные с достигнутыми в Душанбе между лидерами двух стран договоренностями. Кроме того, не исключаю, что может быть обсужден и вопрос встречи глав Азербайджана и Армении. Одним словом, осторожный оптимизм присутствует. Очень осторожный, но он есть", - сказал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева