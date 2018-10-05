Лейла Абдуллаева: Азербайджан поднимет вопрос перед МИД России об инициативе Акопян организовать незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана

Азербайджан поднимет вопрос перед МИД России об инициативе супруги премьер-министра Армении Анны Акопян организовать незаконный визит российских женщин на оккупированные территории Азербайджана.

Об этом сказала в пятницу Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя инициативу супруги премьер-министра Армении Анны Акопян "Женщины ради мира" и в этом контексте намерение группы женщин из России посетить оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, передает Day.Az.

"Как женщина и мать я лично могу понять выдвижение супругой премьер-министра Армении Акопян, исходя из гуманитарных принципов, инициативы "Женщины ради мира". Главная цель этой инициативы якобы состоит в предотвращении смертей молодых солдат, безвинных людей. Тогда необходимо основательно подойти к данной проблеме и ответить на вопрос "Что делают солдаты Армении на территории Азербайджана?". Акопян неверно избрала цели для своей гуманитарной миссии, ибо для предотвращения смертей молодых людей она в первую очередь должна начать с общественности Армении: призвать Армению прекратить оккупацию земель Азербайджана, а армянских женщин и матерей - воздержаться от направления своих детей на оккупированные территории Азербайджана", - сказала Абдуллаева.

По словам главы пресс-службы МИД Азербайджана, очевидно, что эта инициатива в её нынешнем виде, особенно в преддверии выборов, рассчитана на внутреннюю аудиторию Армении.

"Однако следует принять во внимание, что такие инициативы, прежде всего попытки под вывеской "гуманитарной миссии" подвигнуть группу женщин из Российской Федерации к совершению визита на оккупированные территории Азербайджана, не согласуются с мандатом России как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, не служат урегулированию конфликта и не соответствуют духу состоявшегося в Душанбе разговора между Президентом Азербайджанской Республики и премьер-министром Армении. Этот вопрос будет поднят посольством Азербайджана в Москве перед МИД России", - сказала она.

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