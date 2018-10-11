Поездка Президента Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой в Губинский район - ОБНОВЛЕНО
10:55
В четверг состоялось открытие парка ветряной энергии "Ени Яшма" мощностью 50 MВт на территории поселков Ени Яшма и Шурабад Хызынского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.
Глава государства разрезал ленту в знак официального открытия парка ветряной энергии.
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10:42
Дорога протяженностью 92 километра, начинающаяся с 45-го километра платной автодороги Баку-Губа-госграница с Россией, с поселка Г.З Тагиева, строится в соответствии с технической категорией 1B.
Как передает Day.Az, 11 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в рамках визита в Губинский район ознакомились с ходом строительных работ на автодороге.
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