Поездка Президента Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой в Губинский район - ОБНОВЛЕНО

10:55 В четверг состоялось открытие парка ветряной энергии "Ени Яшма" мощностью 50 MВт на территории поселков Ени Яшма и Шурабад Хызынского района. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии. Глава государства разрезал ленту в знак официального открытия парка ветряной энергии. Новость обновляется

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Дорога протяженностью 92 километра, начинающаяся с 45-го километра платной автодороги Баку-Губа-госграница с Россией, с поселка Г.З Тагиева, строится в соответствии с технической категорией 1B.

Как передает Day.Az, 11 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в рамках визита в Губинский район ознакомились с ходом строительных работ на автодороге.

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