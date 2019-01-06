"Историческая призма": XIX век. Откуда в Баку появились армяне

В последнее время армянские лжеисторики и всевозможные эксперты публикуют материалы, в которых выдвигают претензии уже не только на Нагорный Карабах, но даже на столицу Азербайджана Баку, утверждая "армянское" происхождение города.

В этой связи возникла необходимость поговорить о реальной, а не сфальсифицированной армянским агитпропом истории появления армян в Баку.

Начало процесса постепенного обживания Баку и его окрестностей армянами относится к первой трети XVIII века и начался при русском императоре Петре I. Именно Петр I впервые взглянул на армян с точки зрения политической перспективы и оценил "те преимущества, которые давали нравственные узы, соединяющие христианские народы с Россией".

После завершения Прикаспийского похода в 1724 году Петр I дал специальную грамоту "Патриарху Исаию и юзбашам и всему Армянскому народу" об отводе мест армянскому населению для поселения в новоприобретенных в то время городах и в том числе в Баку. В то же время отметим и такой факт - по сообщению от 1783 г. в Баку отсутствовали жители из армян, что свидетельствует о повременном характере проживания этой этнической группы в Баку до включения города в состав России.

В ходе первой русско-иранской войны (1806-1813) Бакинское ханство было занято русскими войсками 3 октября 1806 года. В тот же день Бакинский хан со всем его потомством был низложен, а жители приведены к присяге на верноподданство. Ханство было ликвидировано и превращено в "простую русскую провинцию".

Одним из первых документов, где приводятся данные по народонаселению города, является рапорт директора Астраханской таможни Иванова генералу А.Тормасову от 25 июня 1809 г. Тормасов был назначен в 1808 году командующим русскими войсками в Грузии и на Кавказской линии, после отстранения от этой должности генерала И.Гудовича (покинул свой пост после поражения русских войск под Иреваном). Судя по нему, в Баку в тот период проживало: в крепости - 905 семейств и 4570 душ обоего пола, из которых 861 семью и 4341 душу обоего пола составляли "персияне", т. е. азербайджанцы, 34 семьи и 163 души обоего пола армяне и 10 семейств и 66 душ обоего пола евреи; на форштадте - 87 семей и 437 душ обоего пола азербайджанцы.

По камеральному описанию 1816 г. в Баку (крепость и форштадт) проживал 131 армянин, а по камеральному описанию 1832 г. - 172 армянина. После ликвидации комендантской системы правления в 1840 году Бакинская провинция в качестве уезда вошла в состав Каспийской области, а в 1846 году после ликвидации области - в состав Шамахинской губернии. После землетрясения в Шамахе в 1859 году губернский центр был перенесен в Баку.

С 1809 г. по 1860 г. население Баку выросло на 7253 человека или почти в 2,5 раза. Таким образом, к 1860 году, то есть через 54 года после захвата и ликвидации ханства (1806 г.), в этническом составе Баку первенствующее положение по-прежнему занимали азербайджанцы. Если в 1809 г. они составляли более 95% всего населения, то в 1860 г., учитывая возраставшее значение Баку и приток сюда выходцев из других мест, азербайджанцы составляли 94,4%. На втором месте по численности шла этническая группа армян. Их в 1809 г. было 163 души обоего пола или чуть более 3%. К 1860 году армянское население составляло 5%, т.е. имело место увеличение численности представителей этой национальности за этот период, которое можно объяснить интенсификацией экономической жизни города, учитывая при том, что армян в Баку изначально привлекали его преимущества как портового города.

Что касается расселения армян в черте города, то они селились почти всегда, особенно после 1826 г., в крепости в виде отдельного квартала.

В этносоциальной структуре города по данным на 1860 г. (по отношению к мужскому населению) азербайджанцы составляли 95% податного населения, а армяне - 4,7%. Как видим, численность азербайджанцев в составе податного населения Баку после его присоединения к Российской империи до начала 60-х годов XIX века оставалась стабильно высокой. Это, в свою очередь, говорило о том, что азербайджанцы по-прежнему играли основную роль в экономической жизни города (ремесле, торговле, промышленности).

В 1824 г. из 213 купцов, ведущих в Баку зарубежную торговлю, 205 купцов были азербайджанцами и лишь 8 армянами. В 1842 г. в Баку было 8, в 1857 г. - 23, в 1860 г. - 24, в 1874 г. - 52 армянских купца. При этом за все указанные годы азербайджанские купцы составляли 90 и более процентов. Лишь со второй половины XIX в. стал расти товарооборот у армянских купцов, превосходя соответствующий показатель у азербайджанцев. По переписи 1860 года относительное количество армянских ремесленников составляло 2,7% всех ремесленников города. Доля армян в составе наемного труда также была мизерной. До бурного развития нефтяной промышленности наемный сектор пополнялся горожанами коренной, азербайджанской, национальности.

Таким образом, накануне отмены откупной системы в нефтяной промышленности Баку численность армянского населения города была ничтожной. Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX века, ликвидация принудительного труда крестьян на нефтяных промыслах в 1864 году, отмена откупной системы в нефтяной промышленности в 1872 году способствовали не только бурному развитию нефтяной промышленности Баку, но и притоку в качестве рабочей силы в эту отрасль отходников как из различных уездов Северного Азербайджана, так и из Российской империи, Османской империи и Гаджарского Ирана. Этот процесс внес резкие изменения как в этнический состав населения Баку и Бакинского уезда, так и в его социальную структуру. Среди новоявленных предпринимателей и рабочих было немало армян.

Сегодня армянские авторы пытаются навязать миру миф о якобы "выдающейся" роли их соплеменников в становлении экономики Азербайджана. Они пытаются воспроизвести искусственный образ армянских предпринимателей, которые якобы "строили" и "созидали" Баку, в то время как азербайджанцы "праздно бездельничали". Особенно сильны потуги этих авторов в доказательстве "прогрессивной роли" армянских предпринимателей в становлении бакинской нефтяной промышленности.

Одним из них был откупщик И. Мирзоев, которого армянские авторы называют чуть ли не "первым нефтепромышленником и одним из "отцов бакинского нефтебизнеса". По словам же автора книги "Нефть и нефтяная промышленность в России" В. Симоновича, откупщик И. Мирзоев, в ведении которого с 1863 по 1872 г. находились Абшеронские нефтяные промыслы, вел себя, как: "...беззастенчивый единоличный вершитель судеб нефтяного дела. В тот период времени он активно противодействовал развитию российского нефтяного дела".

Безосновательные измышления армянских авторов об "особых" способностях их соплеменников призваны умолчать ту непреложную истину, что все преференции в экономической жизни Южного Кавказа армянские купцы, промышленники, банкиры получили только после вхождения края в состав Российской империи и лишь благодаря ей. Объективные причины более слабых позиций азербайджанской буржуазии по сравнению с армянской заключались в том, что армянская буржуазия начала формироваться раньше и, будучи экономически сильной, политически более опытной, овладела во многих отраслях экономики Азербайджана важными позициями. Так, к началу ХХ века из всех 167 нефтяных компаний Баку в руках азербайджанцев находилось 49 или 29,3%, преимущественно небольшого размера, в то время как преуспевающие армянские семьи - Мирзоевы, Гукасов, Маиловы, Лианозовы, Арамянц, Таветосяны, Манташевы и другие контролировали 55 или 32,9% крупных и средних предприятий. К 1900 г. из 115 промышленных кампаний, действовавших на территории Бакинской губернии, 29% принадлежали армянам и только 18% - азербайджанцам. В таких отраслях как виноделие, переработка рыбы, табаководство, мукомольное, рисоочистительное производство, нахчыванские солеломни, армянский капитал имел более сильные позиции по сравнению с азербайджанским.

Подобные же диспропорции можно было встретить и в рабочей силе: армяне, составлявшие 17,5% всех трудящихся в Баку, занимали 25% должностей, требовавших высокой квалификации, в то время как мусульмане-азербайджанцы, лезгины, персы и волжские татары представляли основную часть (более 70%) низкооплачиваемых, неквалифицированных рабочих. Среди армян, к тому же, имелась большая и растущая прослойка индивидуально работающих, составлявшая 4,83% от их общего числа.

Накануне Первой мировой войны, в 1913 году в пределах Баку и его муниципальной черте общее число населения составляло 214679 человек обоего пола. Из них азербайджанцы составляли 45972 человек или 21,3 %, армяне - 41685 человек, или 19,5%, русские-76229 человек или 36%, прочие - 50793 человека или 23,2%. Налицо кардинальное изменение этнического состава населения Баку и прилегающих к нему районов по сравнению с переписью 1860 года. Причем, доля пришлого населения, не имеющего постоянной оседлости и поэтому передвигающегося по нефтеносным участкам города и другим местам, по данным на 1904 год составляла 60%.

Среди этого пришлого и не имеющего постоянной оседлости населения было немало армян.

В увеличении численности армянского населения большую роль сыграли как внутренние, так и внешние миграционные процессы. Значительная часть армян прибывала в Баку на заработки из Елизаветпольской, Иреванской и близлежащих к Баку уездов Бакинской губернии. Другая часть мигрировала с территории Османской Турции после известных событий во второй половине 90-х годов ХIХ века, когда турецкими армянами были спровоцированы антиправительственные выступления, вынудившие власти прибегнуть к административным мерам. В результате, если в середине XIX века в Баку можно было встретить лишь отдельный армянский квартал, то согласно представлению бакинского губернатора Д.А. Одинцова главноначальствующему гражданской частью на Кавказе Г.С. Голицыну от 21 мая 1902 года, в городе появились целые армянские поселки, т.н. Армянская колонка.

Именно эта пришлая армянская масса стала основным орудием в руках партии "Дашнакцутюн" и армянской церкви в ходе очередных армяно-азербайджанских столкновений в Баку с 20 августа по 1 сентября 1905 года.

По сведениям Балахано-Сабунчинского полицмейстерства, за время этих столкновений было убито всего 160 и ранено 30 человек.

Власти обвинили в разжигании событий азербайджанцев, которые якобы также страивали поджоги на нефтепромыслах, принося тем самым государству большие убытки. Был даже подготовлен план выселения азербайджанцев из ряда промысловых сел Абшерона. С этой инициативой выступил Кавказский наместник И.Воронцов-Дашков, который 7 сентября 1905 года прибыл в Баку. 11 сентября И. И. Воронцов-Дашков отправил Николаю II телеграмму, в которой изложил отчёт о своей четырёхдневной поездке в Баку. По словам наместника, толчок августовскому погрому был дан революционерами, а возникшими беспорядками воспользовались азербайджанцы соседних селений и "дурные элементы рабочих всех народностей, не исключая русской".

Обращает внимание, что наместник не упомянул вообще армян, даже не обмолвившись о том, как армяне-служащие конки начали беспорядки и стали стрелять первыми по войскам и по азербайджанцам. Обошёл он молчанием и тот факт, что азербайджанцы пострадали не менее, чем армяне. Зато в данной телеграмме И.И. Воронцов-Дашков известил императора о своём намерении создать в Баку градоначальство и выселить из промыслового района азербайджанцев "всегда разбойничьих деревень", как он называл абшеронские селения. И.И. Воронцов-Дашков указывал названия этих селений: Кишлы, Ахмедлы, Зых, Сабунчу, Балаханы, Рамана, Забрат и др., т. е. коренной этнический элемент Абшеронского полуострова должен был подвергнуться беспрецедентной масштабной акции.

В конце сентября 1905 г. Бакинский генерал-губернатор С.А. Фадеев объявил жителям селений Балаханы, Сабунчу, Рамана и Забрат распоряжение наместника о постановке в эти селения воинских чинов для экзекуции. Уполномоченные от селений обратились к наместнику с ходатайством об отмене данного распоряжения. В Тифлис на встречу с наместником отправилась депутация из 8 человек (по два от каждого селения) для возбуждения ходатайства об отмене назначенной военной экзекуции. Под влиянием обращений, а также, возможно, осознавая экономические последствия этой меры и какую реакцию она вызовет у мусульманского населения Южного Кавказа в условиях и без того острой напряжённости в национальных отношениях, вопрос о выселении жителей четырёх селений был снят с повестки дня.

Таким образом, вышеприведенные факты доказывают, что заселение армянами Баку и его окрестностей начинается после окончания русско-иранских войн в первой трети XIX века, когда Российская империя становится твердой ногой в Северном Азербайджане. С этого момента обласканные и согретые царским правительством армяне пускают здесь корни и численно начинают расти. Однако, лишь со второй половины XIX века, когда Баку постепенно становится мировым центром нефтяной промышленности, армяне начинают играть активную роль в экономической и политической жизни города.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана