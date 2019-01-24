НаркоКарабах: как Армения наживается на разграблении территорий Азербайджана

"Трудно быть беспристрастным, когда человек сталкивается с такими необычайными, многочисленными и преступными деяниями. Но я пытался, старался быть хладнокровным. Процесс, который стал причиной Нагорно-Карабахского конфликта и оккупации части территорий Азербайджана, начался с безвинной и нормальной акции протеста. Но потом... Потом все превратилось в кровопролитную войну. В Ад, где и поныне пребывает Армения".

Британский журналист и исследователь, как сам себя он позиционирует, Харролд Кэйн опубликовал книгу "НаркоКарабах".

Автор действительно, провел немало времени в Армении, где пытался исследовать причину такого явления, как "карабахский наркотранзит".

В своей книге Кейн стремится пролить свет на сонму преступлений, совершенных представителями карабахской хунты и руководством Армении.

Последствия тех преступлений, эхо кровавых злодеяний простираются далеко за пределы Южного Кавказа, оказывают немалое влияние на международное сообщество.

Выдавая себя за любопытного туриста, Х.Кейн совершил поездку по Армении и Нагорному Карабаху. От его пытливого взгляда не скрылись широкомасштабна торговля людьми, контрабанда наркотиками, незаконная торговля оружием, варварское хищение и уничтожение природных ресурсов Азербайджана в промышленных масштабах.

В книге подробно рассказывается о его шокирующих находках, которые также подробно описаны на веб-сайте Харролда Кэйна.

Пропавшее пространство

Нагорный Карабах и другие оккупированные Арменией территории Азербайджана являются одним из четырех маршрутов в Азербайджане, используемых наркомафией для транзита наркотиков. Один из маршрутов пролегает из Афганистана в Среднюю Азию, оттуда, наркотические средства посредством Каспийского моря переправляется в Азербайджан, затем в Грузию и в Европу. Третий и четвертый маршруты, известные как "южные", пролегают из Афганистана в Иран, оттуда в Нагорный Карабах, Армению, Грузию, затем в Европу и Россию.

Согласно отчетам ООН, в Нагорном Карабахе имеются лаборатории по обработке наркотических веществ.

Напомним, что своим решением от 2015 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал марионеточный характер нынешнего режима в Нагорном Карабахе, а также факт наличия "эффективного контроля" Армении над Нагорным Карабахом и другими оккупированными территориями Азербайджана.

Оккупированные Арменией территории Нагорного Карабаха превратились сегодня в региональный центр незаконного производства и оборота наркотиков.

Незаконный оборот наркотиков в Нагорном Карабахе приносит Армении огромную прибыль, которая направляется на финансирование как некоторых структур в самой стране, так и хунты в Ханкенди, а также на содержание вооруженных группировок и покупку оружия.

Маршрут наркотрафика, который установлен через территорию Нагорного Карабаха, естественно, препятствует урегулированию нагорно-карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном и негативно влияет на безопасность всего региона.

Западу пора бы понять, что Карабах находится под оккупацией, и Азербайджан не может контролировать эту территорию, там активно происходят выращивание и незаконный оборот наркотиков, а также торговля оружием. А Армения продолжает вооружаться за счет наркобизнеса, процветающего на оккупированных территориях Азербайджана.

Оружие и боеприпасы в Нагорном Карабахе приобретаются за счет средств, вырученных с транзита и производства наркотиков на оккупированных территориях Азербайджана. Один доллар, вложенный сегодня в производство наркотиков, приносит 12 тысяч долларов прибыли.

Теперь представили, какие доходы получает Армения с оккупированных территорий Азербайджана?

Оккупированные Арменией территории Азербайджана превратились в клоаку криминала, находясь вне контроля какого-либо государства или какой-либо международной организации. Так, сепаратистско-террористический режим создал все необходимые условия для незаконного выращивания, производства и дальнейшего распространения наркотических веществ на оккупированных территориях. Эти факты нашли свое отражение в отчетах Государственного Департамента США по поводу стратегии международного контроля над наркотическими веществами.

Наркодельцы защищают опороченных руководителей, деньги, вырученные от продажи наркотиков, используют для контроля над оккупированными территориями и для расплаты с наемниками.

Также напомню, что в отчетах Государственного Департамента США указывается на использование оккупированных азербайджанских территорий для массовой переправы наркотических средств, а Армения, согласно географическому положению, рассматривается как потенциальный субъект в международном обороте наркотических средств.

Факт выращивания конопли на приграничных оккупированных территориях Азербайджана также нашел свое отражение в докладе ПАСЕ по Нагорному Карабаху.

Кроме того, незаконная экономическая деятельность сепаратистов в Нагорном Карабахе, прославив их в сфере отмывания "грязных денег", включена в круг интересов транснациональных преступных структур.

Использование оккупированных территорий Азербайджана предполагается также для захоронения ядерных и радиоактивных отходов. Так, отсутствие на территории Армении до настоящего времени хранилища для складирования соответствующих количеств ядерных отходов Мецаморской атомной электрической станции, ежедневно вырабатывающей примерно 9 млн. кВт/час электроэнергии, повышает вероятность захоронения указанных отходов на оккупированных территориях Азербайджанской Республики.

"Пока мы были там..."

Харролд Кэйн пишет: "Пока мы были там и слушали мрачные рассказы местных армян, выявили интересную закономерность. Эти истории не были необычными сами по себе. Что было странно, так это те соединительные элементы, которые связывали так много людей. Народ Армении и армяне, живущие в Нагорном Карабахе, а также на оккупированных азербайджанских территориях...

Беда и трагедия Нагорного Карабаха не только наркотрафик.

Мы обнаружили так много проституток-подростков, которые оказались в чужом городе, далеко от дома. Их покупали и продавали, они становились наркоманами, гнили заживо, но зарабатывали деньги для своих владельцев.

В течение этих 18 месяцев мы занимались торговлей людьми, отмыванием денег, нелегальным оружейным бизнесом, контрабандой золота и коррупцией. Расследование этих преступлений привело меня, в частности, в такие города, как Мадрид, Москва, Доха, Бейрут, Париж, Вашингтон, София, Баку, Стамбул, Кабул и Тбилиси. Мы посетили Ереван и Нагорный Карабах. Я провел долгие недели в Нагорном Карабахе, выдавая себя за туриста. Чтобы иметь возможность направиться в отдаленные районы - иначе нельзя было бы посетить. В течение этого времени мы часто находились под угрозой обнаружения.

Десятки отдельных источников пришли с важной информацией. Некоторые интервью были записаны. Другие были проведены под прерогативой "глубокого фона". Иными словами, многие из тех, кто разговаривает со мной, давали информации из первых рук, были свидетелями этих событий, по-прежнему находятся в положении, когда их сотрудничество представляло либо личную опасность для них, либо противоречило параметрам их занятости или статусу.

В нескольких случаях, по просьбе тех, чьи личные рассказы на самом деле фигурируют в книге, я изменил их имена для защиты этих людей.

"НаркоКарабах" погружается в темный мир международных преступных организаций и клептократии".

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az