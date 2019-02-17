28 марта с.г. исполняется 100 лет со дня создания органов безопасности Азербайджана. Предлагаем вашему вниманию, посвященный этой дате совместный проект Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана "Альянс", АМИ Trend и Day.Az - "Легенды азербайджанских спецслужб".

Жизнь разведчика полна не только суровых будней, проведенных на грани смертельной опасности операций, но и интересных историй, которые спустя годы кажутся забавными приключениями. Хотя тогда...Наш очередной гость - очень интересный собеседник и позитивный человек, полковник в отставке Али Оруджев, который только на протяжении пяти лет работы в Афганистане добыл множество важной информации и провел операции, при этом, непосредственно работая с четырьмя руководителями этой страны, был очевидцем множества исторических событий. Всего за несколько лет Али Оруджев за сверхэффективную деятельность был удостоен множества медалей и орденов, и от старшего лейтенанта дошел до подполковника. За такой короткий период мало кто из сотрудников спецслужб был удостоен такой чести.

Али Паша оглы Оруджев родился 22 июня 1945 года в городе Агстафа. После окончания школы поступил на энергетический факультет Азербайджанского индустриального института (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности). Вся интересная история начинается в стенах этого вуза.

"Пострадал" из-за вьетнамцев и ... попал в спецназ "Альфа"

На втором курсе часть студентов вызвал декан, и сообщил, что в связи с приездом студентом из Вьетнама, их временно переводят на вечернее отделение. Студенты поверили и согласились, но буквально через неделю пришла повестка из военкомата и Али Оруджева призвали в армию. С дневного отделения не забирали в армию, а с вечернего обязан был пройти воинскую службу.

"Вот так из-за вьетнамцев и поверив декану, не доучившись, был призван в вооруженные силы СССР и попал в военно-строительный отряд, который находился в Подмосковье в городе Химки. Учитывая, что многие солдаты были без высшего образования, а я был студентом второго курса, отлично владел русским языком и был коммуникабельным, меня сразу же избрали секретарем комсомольской организации военной части, где было 800 солдат. После трех лет службы, вернувшись в Баку, меня взяли освобожденным секретарем комсомольской организации Бакинского шинного завода. Через год решил восстановиться в вузе, но придя в институт, увидел приказ на стене "В связи с систематическими пропусками занятий отчислить студента второго курса Али Оруджева". Прежнего декана уже не было, поменялся и проректор, мне пришлось бы вновь сдавать экзамены для поступления в вуз. Я отказался, и тогда мой старший брат, который работал в спецслужбах, предложил поступить в Высшую школу КГБ СССР имени Ф.Э. Дзержинского, где было пятилетнее обучение. Это было в 1968 году. В те годы председателем КГБ Азербайджанской ССР был Гейдар Алиев и именно по его инициативе были созданы условия для обучения национальных кадров. В Москву нас отправилось 18 человек. За три месяца я подготовился и сдал экзамены. Так как Азербайджан граничил с Ираном, меня определили на факультет со специальностью юрист-правовед со знанием персидского языка. Причем уровень знаний был настолько высок, что позволял выпускникам работать в случае необходимости и переводчиками, и преподавателями, включая столь сложные языки как корейский, китайский, японский, арабский, пушту и другие. Персидским языком овладел в совершенстве. На третьем курсе даже заменял преподавателей, когда они отсутствовали".

В 1973 году Али Оруджев вернулся в Баку и, учитывая отличную характеристику, его взяли оперуполномоченным во 2-й контрразведывательный отдел КГБ Азербайджана. Это было редкостью, как правило, вначале брали младшим оперуполномоченным. После трех лет работы его послали на годичное обучение в Высшую разведывательную школу - Краснознамённый институт КГБ СССР. В обиходе её ещё называли 101-й школой. В 1977 году, вернувшись в Баку профессиональным разведчиком в звании старшего лейтенанта, назначили начальником отделения разведки КГБ Азербайджана. За отличные результаты в 1979 году его вновь отправили в Москву и зачислили в группу "А" Седьмого управления КГБ СССР (Управление "А"), больше известную как спецназ "Альфа". Главная задача этого спецподразделения - осуществление специальных силовых операций по предотвращению террористических актов, поиску, обезвреживанию или ликвидации террористов, освобождению заложников и т.д. В июне 1979 года в составе "Альфа" его отправили в столицу Афганистана - Кабул. Более того, благодаря знанию персидского языка, мастерству рукопашного боя и специальной военной подготовки, он был назначен телохранителем, переводчиком и водителем посла СССР в Афганистане Александра Пузанова. В те годы, по словам Али Оруджева, еще около двадцати лучших кадров КГБ Азербайджана благодаря Гейдару Алиеву были отправлены для работы в Афганистане.

Кровавый Афганистан. Азербайджанский разведчик стал свидетелем убийства главы государства

В этот период в Афганистане происходили резкие перемены. Королевство Афганистан, которое просуществовало в 1929-1973 гг, пало. Мухаммед Захир Шах был свергнут 17 июля 1973 года в результате государственного переворота собственным двоюродным братом, премьер-министром Мухаммедом Даудом. Монархия была упразднена и в стране была провозглашена республика. Президент Мухаммед Дауд пытался провести реформы и модернизировать страну, но, в конечном счете, ему это не удалось. В апреле 1978 года в стране началась Саурская революция. Президент Мухаммед Дауд вместе с членами своей семьи был казнён, а к власти пришла коммунистическая Народно-демократическая партия Афганистана. Главой государства стал Нур Мохаммад Тараки, а председателем Революционного совета - Хафизулла Амин. Правительство стало проводить радикальные реформы, что вызывало массовые протесты в традиционном афганском обществе. В стране началась гражданская война. Нур Мохаммад Тараки был тайно убит Хафизуллой Амином. Причем, Али Оруджев стал свидетелем этого события.

"С послом Пузановым мы постоянно выезжали на встречи с Тараки, я осуществлял переводы, решал различные задачи. У нас в группе сопровождения было шесть боевых ребят, среди них лишь я знал персидский. Последняя встреча посла с главой государства произошла в его резиденции 9 сентября 1979 года. Я всегда поддерживал связь с охраной Тараки, но в этот день были совсем другие незнакомые мне люди. Как только мы с послом вышли от Тараки, через десять минут раздался пистолетный выстрел. Был ранен начальник охраны Тараки, двоюродный брат Амина, который, как выяснилось позже, инсценировал это, выстрелив себе в ногу. В этот момент люди Амина уже душили подушкой Тараки. Мы стояли во дворе резиденции и выбегавшие люди стали кричать "Тараки убили!". Мы сразу же сели с послом в автомобиль и хотели выехать из резиденции, но нас не выпустили! Причем, схватив меня, сказали, что я не советский гражданин и останусь заложником! За меня заступился посол. И в этот момент подошел помощник Амина и сказал: "Передайте Москве, что Амин стал главой государства". Наконец, меня отпустили, и мы вернулись в посольство. Посол отравил в Москву телеграмму, что произошел военный переворот и Амин взял власть в свои руки. Москве ничего не оставалось, как признать Амина главой Афганистана. Когда получили ответ, мы вновь сели в автомобиль, вернулись в резиденцию и от имени СССР поздравили Амина. Вообщем, полный нонсенс! Теперь пришлось встречаться с Амином. Он был очень хитрым, и в СССР Амина считали ненадёжным человеком, способным в любой момент переориентироваться на Запад. Более того, по линии КГБ поступала информация о связях Амина в 1960-е годы с ЦРУ и о тайных контактах его эмиссаров с американскими официальными представителями после убийства Тараки. Поэтому решили его обмануть и посол предложил ему повара, основав это тяжелым положением в стране и вероятной попыткой убить самого Амина, и уговорили на введение ограниченного контингента советских войск в страну. А понятие "ограниченного контингента" на самом деле было неограниченным. Вообще, в Афганистане было очень тяжело работать и опасно. Я старался помогать соседям, налаживал хорошие отношения и однажды мне это очень помогло. Одна из соседок тайно сообщила мне, что моего сына, который ходил в первый класс, хотят украсть. Этой же ночью эвакуировал семью в Баку"

Штурм дворца Амина, или Как раздавленную гусеницей БТР ногу вылечили индусы и ... хаш

Решение о вводе советских войск в Афганистан было принято 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС и оформлено секретным постановлением ЦК КПСС. 25 декабря 1979 годаначался ввод советских войск в Афганистан - десант высаживался на аэродромах Кабула, Баграма, Кандагара. На самом деле, советское руководство приняло решение устранить Амина, а в страну ввести войска, чтобы помочь коммунистическому правительству справиться с мятежниками. Амин на словах высказывался за дальнейшее расширение сотрудничества с Советским Союзом, а на деле налаживал контакты с США. В итоге было решено готовить свержение Амина и замену его более лояльным к СССР лидером. В качестве такового рассматривался Бабрак Кармаль, чью кандидатуру поддерживал председатель КГБ Юрий Андропов. Вечером 27 декабря советские спецподразделения,в числе которых были бойцы КГБ "Альфа" и "Зенит", взяли штурмом дворец Амина. Охрана дворца оказала ожесточенное сопротивление, и 11 нападавших погибло, в том числе и командир групп полковник Григорий Бояринов. Во время штурма Амин лежал в полубессознательном состоянии после обеда, приготовленного поваром-агентом КГБ. Ему оказывали помощь, и ближе к концу штурма он был уже в сознании. Операция во дворце Тадж-Бека продолжалась 40 минут, во время штурма Амин был захвачен в плен. Ночью кабульское радио сообщило, что по решению революционного суда Амин приговорён к смертной казни, и приговор приведён в исполнение. Али Оруджев также принимал участие в этой операции.

"В моем распоряжении было четыре БТР, я должен был захватить очень важный объект. И когда подъехали к нему, подверглись обстрелу станковым пулеметом, который стал нас хорошенько "утюжить". Были молодые и неопытные офицеры и солдаты, они растерялись, во время рывка с БТР я упал, и моя правая нога сразу же оказалась под гусеницами, полностью раздробилась. К моему счастью, асфальта не было и ногу вдавило в рыхлую землю. Боль была адская, и я скомандовал уничтожить этот пулемет. Кумулятивным снарядом были уничтожены нападавшие, я весь в крови, лежа на земле, еще умудрился на персидском языке в рупор призвать сложить оружие. Операция завершилась успешно, затем меня в тяжелом состоянии доставили в госпиталь. Три месяца лечился, приезжали врачи из Москвы, но меня от ампутации спасли индусы своим уникальным лечением и ...хаш. Этот хаш я сам готовил по всем законам азербайджанской кухни. Причем, угощал им всех гостей. А москвичи, вообще кушали по 6-7 порций! Мой помощник уже устал им покупать на базаре ножки (смеется). Короче говоря, вылечился! И вновь приступил к работе. Председателем Революционного совета (главой государства) Демократической Республики Афганистан стал Бабрак Кармаль, который до этого скрывался в Ташкенте. А новым послом СССР был назначен Фикрят Табеев, татарин по национальности. И я опять был его водителем, переводчиком и телохранителем. Более того, мне доверили безопасность Кабульского аэропорта и еще один очень важный объект.

Жена Бабрака Кармаля в гостях в Баку

С Бабраком Кармалем сложились прекрасные отношения, Али Оруджева знала вся семья главы государства, и однажды его супруга Махбуба Кармаль изъявила желание посетить Баку и попросила его о сопровождении. Получив добро из центра, Али Оруджев и Махбуба Кармаль через Москву прибыли в Баку. Это был 1981 год.

"Здесь ее встретили с большим уважением и почетом. Весь 7-й этаж гостиницы "Азербайджан" был отдан в ее распоряжение и сопровождающих людей. На протяжении недели были во многих местах Баку, посещали различные мероприятия и центры культуры, были и в Сумгайыте. И однажды она мне сказала, что ей надоела ресторанная еда и хочется попробовать азербайджанский плов, но в домашней обстановке, попросила, чтобы именно моя супруга его приготовила, то есть напросилась в гости. Я доложил об этом руководству. Они спросили: "А сколько у тебя комнат?". "Две комнаты, причем живу в панельном доме", - ответил я. Вначале они не соглашались, не хотели видимо позориться, что такой ценный сотрудник - орденоносец живет в таких ужасных условиях. Но все же пришлось согласиться. Весь двор был шокирован, когда на "Чайке" к нам приехала супруга главы Афганистана и поднялась к нам в квартиру. Я чувствовал себя королем - жена президента ко мне в гости пришла (смеется). Мы очень хорошо посидели, побеседовали, моя супруга приготовила еще несколько видов азербайджанских блюд, от которых она была в восторге. Она мне еще сказала, что у нее четыре дочери, и хочет им привезти из Баку хрустальные вазы в подарок. Мы пришли в ЦУМ, поднялись на третий этаж, который закрыли с этой целью. Здесь продавались хрустальные изделия. Все, что она хотела, мы купили, а когда собиралась рассчитаться, это сделал я. Она выразила признательность за столь щедрый подарок. А деньги для этого выделил председатель КГБ Азербайджанской ССР Зия Юсифзаде. Все прошло на высоком уровне. Прошло время, значит, сижу я дома - в особняке в Кабуле, и неожиданно подъехали военные с автоматами и потребовали срочно приехать в резиденцию Бабрак Кармаля. Нам это было не положено, но взяв разрешение у начальства, под дулами автоматов поехал. Меня с объятиями встретила его супруга, вновь выразила свою признательность за теплый прием в Баку и подарки. Мы стали беседовать и вдруг появился сам Бабрак Кармаль, который тоже выразил признательность за радушный прием и подарки, и подарил мне очень красивые шахматы и дорогую ткань. Вообщем, руководитель забрал у меня эти шахматы, отвез их в Москву... В 1983 году меня переселили в шикарную виллу, недалеко от посольства, где были все условия для жизни и приема гостей, холодильник был обставлен всеми яствами, а бар - напитками. Причем, я оставался один, что было очень опасно, вокруг было множество недружелюбных афганцев, у всех дома был автомат, могли спокойно убить. По ночам, можно сказать, спал с открытыми глазами. Признаться честно, было очень страшно..."

В центральном выпуске программы "Время" - забавный случай

Однажды мама Али, которая жила в Агстафе, сказала ему: "Сынок, всех показывают по телевизору, а тебя - нет. Порадуй старушку, сделай что-нибудь. Перед соседями хочется похвастаться".

"Что делать? Как порадовать маму? И тогда я узнал, что Бабрак Кармаль вылетает с официальным визитом в Чехословакию. Тогда по программе "Время" шел блок официальных новостей глав дружественных государств, их визиты и приемы. Сюжет шел 45 секунд, и я попросил оператора включить меня в кадр. Но как это сделать незаметно? И придумали. Как правило, перед вылетом я проверял правительственный самолет, потом говорил об этом командиру воздушного корабля, который в свою очередь во время проводов у трапа отдавал честь и докладывал главе государства о готовности к полету. Оператор сказал, что в этот самый момент, когда будет доклад, мне надо будет спуститься по трапу и он поймает меня в кадр. В этот день я оделся в светлый костюм, жилет, галстук, весь такой элегантный, и, дождавшись, когда Бабрак Кармаль стал принимать доклад, начал потихонечку спускаться по трапу самолета. Вообщем, спустился, встал в сторонке, а Бабрак Кармаль стал подниматься по трапу. Пришел домой, позвонил маме в Агстафу, чтобы посмотрела меня в центральном выпуске программы "Время" в 21.00. После эфира мне позвонил дежурный и сказал, что срочно вызывает посол. Он меня встретил и произошел такой диалог, который сопровождала запись проводов Бабрак Кармаля.

- Ну как проводил генсека?

- Все нормально. Даже отправлена телеграмма, что он пересек воздушное пространство Афганистана.

- А ты смотрел эфир - вечерние новости?

- Никак нет, товарищ посол.

- Как же так? Почему в кадре есть Оруджев, а Бабрака Кармаля нету?

Как оказалось, оператор вместо Бабрака Кармаля снял меня. И этот материал пошел в центральный эфир! Без Бабрака Кармаля! В эфире был я, спускающийся в светлом костюме по трапу!

Шокированный посол стал материться и спрашивает.

- Где Бабрак?!

- Откуда я знаю, товарищ посол?

- А ты что там делал?!

- Я как всегда проверял самолет на взрывоопасные вещества.

- Но ты же мог пораньше выйти! Почему ты попал в кадр?

- Откуда я знаю, оператор же снимал...

Вот такой был забавный случай, а главное мама была очень довольной! Только меня и показывали вместо главы государства!"

Квартира тещи Мохаммада Наджибуллы

Со временем Бабрак Кармаль потерял доверие советского руководства, да и среди своего окружения не пользовался авторитетом, а тем более у народа.

"В Афганистане я также встречал и сопровождал различные высокие правительственные делегации из Москвы. Однажды в Кабул прибыли заместитель председателя КГБ СССР Владимир Крючков с парткомом КГБ СССР Владимиром Назаровым. Я их встретил, отвез на виллу, они отдохнули, а потом Крючков неожиданно спросил меня: "Молодой человек, ты сколько лет живешь в Афганистане, всегда общаешься с народом. Как ты считаешь - кто сможет управлять страной вместо Бабрак Кармаля? ". Я ответил, что из всех кандидатов - это секретарь ЦК НДПА, руководитель спецслужб Афганистана, генерал-лейтенант Мохаммад Наджибулла, который к тому же был пуштуном - представлял ведущий и доминирующий этнос страны. 4 мая 1986 года по решению пленума ЦК НДПА Бабрак Кармаль был освобождён "по состоянию здоровья" от обязанностей генерального секретаря ЦК партии, а в конце этого же года был снят и с поста председателя Революционного совета. Главой государства стал Мохаммад Наджибулла.

Но еще до того, как Наджибулла возглавил страну, произошел интересный случай. Как я уже сказал, мне было страшно оставаться в этом особняке, и попросил начальство снять квартиру в микрорайоне Кабула, который построило советское правительство. Нашли шикарную пятикомнатную квартиру со всеми удобствами за 15 тысяч долларов в месяц, которую арендовали у одного полковника афганской армии. Оплачивало проживание наше государство. Полковник не знал, что я разведчик, думал - сотрудник МИДа. Оказалось, что это квартира принадлежит ... теще Наджибуллы (смеется). Причем, она сама ежемесячно приходила за арендной платой. Она была удивительно красивой женщиной! Вообщем, мы познакомились, ежемесячно встречались, я угощал ее коньяками из моей коллекции из разных стран мира, содержание которых ... было одним - наш азербайджанский коньяк из Шамкира (смеется). Бутылки были разные, а коньяк - один! И она каждый раз восхищалась различием вкусовых особенностей. А еще я угощал ее бакинским "Мальборо". Мы подружились! И каждый раз, выпив конька, у нее развязывался язык, и она все выкладывала о делах Наджибуллы, о его отношении к СССР и другим странам, дальнейших планах. Очень много ценнейшей информации я передал центру, за что был неоднократно отмечен КГБ СССР".

Инсценированный захват пассажирского самолета

Еще один случай связан с захватом пассажирского самолета. Али Оруджев был советником по безопасности охраны Кабульского аэропорта, в его подчинении было 30 афганцев, которых он обучал.

"Самолет был угнан из Пакистана со 180 пассажирами на борту, и угонщик требовал посадку в Кабуле. Я позвонил, и Москва разрешила эту посадку. Мой кабинет находился на втором этаже аэропорта, из окна все было видно, так как самолет остановился в 50 метрах. Угонщик по имени Алингир, афганец, выдвинул требования - освободить всех политзаключенных и т.д. Переговоры безрезультатно продолжались два дня. А мне была поставлена задача - тайно узнать все о террористе и его истинные мотивы. А как это сделать, когда вокруг столько людей? И я придумал, что, мол, у моего сына день рождения - собрал всех подчиненных в своем кабинете и устроил кутеж. Афганцам много не надо - от пары рюмок они сразу же пьянели, и я их отправлял домой. А сам притворился пьяным и типа уснул на работе. Потушил свет, закрыл шторы и стал наблюдать за самолетом, что же будет дальше происходить. Там был такой закон - был комендантский час и после семи вечера в аэропорту работа прекращалась. Если тебя поймают, могут расстрелять, но я пошел на риск. И вдруг, в два часа ночи к трапу самолета подъехал "Мерседес" и из него вышел...Наджибулла! А из самолета сразу же вышел угонщик и спустился к нему. Они побеседовали, и Наджибулла уехал. Я подумал, не дай Бог, узнают, что я был в аэропорту и все видел. В шесть утра аэропорт открылся, пришла уборщица и увидела в комнате имитированный мною бардак - была пьянка, а я весь заспанный и в похмелье. Я сразу же отправил телеграмму в Москву и доложил об увиденном. Как оказалось, этот захват самолета был имитирован человеком Наджибуллы, который хотел у Союза 5 миллионов долларов, якобы, чтобы уладить инцидент. Ему сразу же об этом сказали и строго предупредили, чтобы больше этого не повторялось. Наджибулла стал искать, кто же узнал об этой встрече с террористом. Я понял, что он скоро доберется до меня, уже допрашивали моих работников. Из центра организовали телеграмму, что якобы мама сильно болеет, и быстро вылетел в Москву, а оттуда в Баку".

Возвращение в Азербайджан и работа с Гейдаром Алиевым в Нахчыване

Молодой подполковник при параде орденов вернулся в Баку, и ему вновь предложили работу в разведке. Впоследствии был назначен начальником Джалибадского отдела КГБ Азербайджана, через два с половиной года, в 1990 году стал заместителем председателя КГБ Нахчыванской АССР, получил звание полковника и начал работать с Гейдаром Алиевым.

"Нахчыван переживал очень тяжелые дни, в экономическом и политическом плане, жил в блокаде. Железная дорога, связывающая с Азербайджаном и проходящая черед территорию Армении, была блокирована. Сообщение было возможно только по самолету или через Иран, предприятия закрывались, была страшная безработица, перебои со светом и газом. Но народ жил надеждой и в таких тяжелейших условиях еще и противостояли армянской агрессии. Возвратившись в июле 1990 года в Азербайджан, Гейдар Алиев первое время находился в Баку, но местные власти потребовали от него покинуть столицу Азербайджана, и тогда он приехал в Нахчыван. Здесь его встреча превратилась в большой праздник. Видели бы вы, с каким воодушевлением встречал его весь народ! Осенью того же года он был избран депутатом Азербайджанской ССР от Нахичевани. 3 сентября 1991 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Нахичеванской АССР. Это стало спасением Нахчывана. А 17 ноября 1990 года, благодаря Гейдару Алиеву, произошло историческое событие - на 1-й сессии Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики трехцветный флаг АДР (1918-1920) был принят в качестве государственного флага. 24 марта 1992 года Гейдар Алиев и премьер-министр Турции Сулейман Демирель подписали протокол об укреплении сотрудничества в области экономики, транспорта и коммуникаций, который предусматривал открытие воздушного пространства между Турцией и Нахчываном, а также предоставление крупной финансовой помощи. Гейдар Алиев установил хорошие отношения и с соседним Ираном, был подписан протокол о "сотрудничестве в различных областях между Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджанской Республики и Исламской Республикой Иран". Я проработал под начальством Гейдара Алиева целый год, и это было одно удовольствие, потому что он ценил профессионалов, очень любил четкий доклад, опрятных людей и часто вызывал нас, всегда интересовался работой, проблемами, жизнью, бытовыми удобствами. Он был удивительно работоспособным человеком и все успевал, оперативно решал накопившиеся множество проблем во всех сферах жизнедеятельности. Более того, Гейдар Алиев в свое время всегда интересовался нами -азербайджанцами, которые работали в Афганистане. Вот такой это был человек!

После объявления независимости и переименования КГБ в МНБ вернулся в Баку, проработал до 1996 года и вышел на пенсию. Тогда меня пригласил начальник полиции города Баку Магеррам Алиев и предложил стать советником по оперативной части, где проработал на протяжении трех лет и меня ...вновь позвали вернуться в спецслужбы. Спустя два года окончательно вышел на пенсию. Вот такая была у меня жизнь - сложная, интересная, сквозь множество перипетий судьбы..."