Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по укреплению и расширению социальной защиты населения страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства дал министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана 15 дней на подготовку норматовно-правовых актов по:

- повышению социального пособия по возрасту до 130 манатов,

- повышению пособий инвалидам I группы до 150, II группы - до 130, III группы - до 110 манатов,

- доведению пособий несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья до 150 манатов,

- повышению пособия по потере кормильца до 80 манатов,

- повышению пособия опекунам сирот и лишенных родительской опеки детей до 100 манатов.

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