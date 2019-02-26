Интервью Day.Az с известным российским историком и политическим аналитиком Олегом Кузнецовым.

Два года назад я выступил с петицией о признании трагедии Ходжалы геноцидом. Тогда ее поддержали порядка 62 тысяч человек в разных странах мира. Три месяца лично мне при активном содействии азербайджанской прессы удавалось поддерживать существенный ажиотаж вокруг этой инициативы, но с наступлением сезона летних отпусков и студенческих каникул - с середины июня - приток подписей под петицией как будто отрезало.

Тем не менее, опыт тех дней я расцениваю как исключительно позитивный, а результат - как очень успешный, хотя он и не дал какого-либо практического результата.

Кстати, сегодня по всему миру происходит сбор подписей под петицией к властям Украины с требованием признать пресловутый "геноцид армян" в Османской империи. Эта петиция существует уже три месяца,- а подписи под ней за все это время поставили 1200 человек, тогда как за тот же срок мою инициативу поддержали а 50 раз больше людей. Прекрасная иллюстрация для понимания того, что волнует людей сегодня больше - всем давно набившие оскомину россказни якобы об истреблении армян османами в 1915 году или же реальная трагедия городка Ходжалы 1992 года.

Я действительно убежден в том, что Ходжалинская трагедия - это не просто совокупность преступлений транснационального армянского терроризма, о чем я прямо и открыто написал в петиции. Что касается того, можно ли квалифицировать ходжалинскую бойню как геноцид, то могу сказать только одно: массовая резня жителей Ходжалы является преступлением геноцида. Точка. Мне к этому больше добавить нечего.

В связи с геноцидом Ходжалы всегда упоминается участие 366-го полка. Следует внести некоторую ясность.

Главную ударную силу армянских сепаратистов Нагорного Карабаха в том злодеянии составляли боевики незаконного вооруженного формирования "Арабо", составленного из армян Сирии и Ливана, под командованием гражданина Ливана Манвела Егизаряна.

Теперь о 366-м. Первое - на момент преступления в Ходжалы 366-й гвардейский мотострелковый полк относился не к российской армии, а к Объединенным вооруженным силам СНГ.

Второе - в мятеже и штурме Ходжалы принимал участие не весь полк, а только его 2-й батальон под командованием Сейрана Оганяна, уроженца Шуши. На тот момент времени Оганян находился под следствием за продажу боевикам танковой пушки, поэтому он вывел бронетехнику своего батальона, всего 12 БМП, на штурм Ходжалы. После чего через некоторое время стал министром обороны Армении.

Генеральная прокуратура Азербайджана направила в международный розыск список наиболее активных виновников ходжалинской трагедии из числа военнослужащих этой части, он хорошо известен. В основной своей массе это - офицеры и прапорщики 2-го батальона 366 полка, которых Оганян собирал вокруг себя, чтобы служить было легче и веселее. Именно они управляли бронетехникой при нападении на Ходжалы.

Лейла Таривердиева