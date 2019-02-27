В то время как организация поминального концерта, посвященная годовщине Ходжалинского геноцида в церкви продемонстрировала, что Азербайджан открыт для всех религий и его толерантности, поведение армянских провокаторов показало истинное лицо этих людей и их неуважение к католической церкви.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Report сказала руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева.

По ее словам, в этом году 26 февраля посольство Азербайджана во Франции организовало в самой большой церкви Парижа концерт в память о 27-й годовщине Ходжалинского геноцида: "Члены молодежной организации партии "Дащнакцутюн" в Париже решили помешать мероприятию, для чего провели "акцию" провокационного характера перед церковью. Я бы хотела подчеркнуть, что несмотря на попытки армянских провокаторов концерт состоялся, там присутствовали более 300 французов, в том числе представители дипкорпуса во Франции. На церемонии поминания участникам мероприятия рассказали о совершенном вооруженными силами Армении 27 лет назад Ходжалинском геноциде и захватнической политике Армении".

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