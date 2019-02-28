28 марта с.г. исполняется 100 лет со дня создания органов безопасности Азербайджана. Предлагаем вашему вниманию, посвященный этой дате совместный проект Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана "Альянс", АМИ Trend и Day.Az - "Легенды азербайджанских спецслужб".

Наш очередной собеседник, полковник в отставке, удостоенный множества наград, Ариф Мамедгасан оглу Зейналов, который мечтал стать преподавателем русского языка и литературы, но более 30 лет посвятил работе в спецслужбах - в советские годы сопровождал в поездках Первого секретаря ЦК КП Азербайджанской ССР Гейдара Алиева, боролся с сепаратизмом армян в Карабахе, а в годы независимости Азербайджана противостоял армянским вооруженным силам в Нахчыванской Автономной Республике. Вместе с Арифом Зейналовым мы пролистали страницы славной жизни, которые вписаны в историю азербайджанских спецслужб.

Ариф Зейналов родился 18 июня 1939 года в Гаджигабуле. С детства у него была любовь к азербайджанской и русской литературе, профессия учителя казалась самой благородной и заслуживала самого большого уважения и почета - ведь от того, какие знания и навыки педагоги смогут передать, зависит будущее страны. Он еще не знал, что его будущее будет связано с профессией, наделенной такими же качествами, но более опасной и требующей незаурядных человеческих способностей. Поступил на факультет русского языка и литературы Азербайджанского педагогического института, где не только был активистом - уже на втором курсе был избран председателем комсомольской организации, но и окончил вуз с отличием. После вуза вернулся в родной Гаджигабул, и стал преподавателем общеобразовательной школы. Благодаря активной общественной работе и успехам был избран первым секретарем Али-Байрамлинского горкома комсомола. И в этот момент в его жизни произошли кардинальные перемены...

В следую­щую нашу встречу хотел бы увидеть Вас генералом

В 1965 году Арифа Зейналова пригласили в органы КГБ. Он прошел комиссию, собеседование, но в последний момент ЦК ЛКСМ Азербайджана не отпустил. Тогда первый секретарь Цен­трального Комитета Максуд Ализаде пригласил его и сказал: "Тебе нет и 26 лет, ты первый секретарь горкома, куда то­ропишься?". К тому же он был начальником штаба первой ударной комсомольской стройки на Али-Байрамлинской ГРЭС. Вел активную общественную деятельность, выступал на съездах, возглавлял молодежные делегации в Туркмении и Литве. Ариф Зейналов был уже узнаваемой личностью, о нем писала "Комсомольская правда" и другие издания.

"В 1967 году на место председателя КГБ Азербайджана Семёна Цвигуна был назначен Гейдар Алиев, который пер­вым делом занялся подбором новых молодых национальных кадров. Ему дали на рассмотрение личные дела рекомендованных к работе в органах, в числе которых было и мое. Объяснили, что меня два года назад не отпустил ЦК ЛКСМ. "Тогда не отпустили, сейчас отпустят", - сказал Гейдар Алиев и меня пригласили на беседу. Было начало сентября 1967 года. Когда я зашел к нему в кабинет, то мое первое впечатление - полковник, высокий, подтянутый, симпатичный, в темно-сером добротном костюме. Он встал из-за стола, подошел, очень доброжелательно поздоро­вался и с улыбкой сказал интересную фразу: "Ты не слишком похож на Арифа Зейналова. Тебя за кого угодно можно принять, только не за азербайджанца". Так я познакомился с Гейдаром Алиевичем. Наша беседа длилась около двух часов, говорили обо всем - и о музыке, и о литературе, и об истории, о наших классиках. Гейдар Алиевич поразил меня своей эрудицией и фундаментальными знаниями во всех областях. К тому времени, 1 сентября 1967 года, было создано 5-е Управление КГБ СССР - структурное подразделение, ответственное за контрразведывательную работу по линии борьбы с идеологическими диверсиями противника. Соответствующие отделы были созданы при КГБ всех республик, куда привлекались молодые активисты из комсомола для того, чтобы вести работу с интеллигенцией, творческими людьми и спортсменами. И Гейдар Алиевич рекомендовал меня в эту структуру. Даже бланк моего удостоверения был уже на столе, осталось только подписать. В заключении он сказал: "Ариф, я считаю, что наша беседа получилась. В любое время для тебя в КГБ есть место, когда распрощаешься с ком­сомолом. Вопрос решен!". А я ему ответил: "У меня тоже есть пожелание: в следую­щую нашу встречу хотел бы увидеть вас генералом". Он рассме­ялся. Так получилось - вскоре его представили к званию гене­рал-майора. В начале декабря 1967 года меня зачислили в четвертое отделение 5-го отдела, которое занималось розыском авторов анонимок с угрозой в адрес партийных, советских деятелей, депутатов и пр. Причем, зачислили без спецподготовки и прохождения соответствующих курсов, это редко бывает.

С первых же дней, обложился учебниками и пособиями, касающимися специфики моей работы. А дней через десять ко мне в каби­нет неожиданно зашел Гейдар Алиев и стал интересоваться моими первыми днями работы. А увидев на столе книги, спросил: "Чего это ты литературу в рабочее время читаешь?". "Это не литература, это учебники по моей новой рабо­те". Он полистал книги и выразил свое одобрение: "Ты, видать, очень ответственный. Другие ждут, когда им подскажут. А ты сам нашел литературу". Однажды, он сказал мне оригинальную фразу "Ты комсомольский работник, который, я знаю, отличается ораторским искусством, дикцией и умением много говорить. Так вот, в органах КГБ тебе придется разучиться говорить" (смеется). В начале января 1968 года отправил меня в Киевскую школу КГБ. Это была престижная школа с хорошими условиями, с отличными преподавателями, а полугодичное обучение оперативного состава шли за два. Я окончил эту школу с отличием. В 1982 году там же с отличием окончил курсы усовершенствования руководящего состава. А потом еще и в Москве школу высшего руководящего состава КГБ СССР, среди которых было тридцать полковников и два генерала".

Во время работы с творческой интеллигенцией в поле зрения органов КГБ попадали, как прави­ло, лица, которые в своем окружении допускали нежелатель­ные высказывания, порочащие советский строй.

"Нас всегда призывали не торопиться с выводами. Даже председатель КГБ Азербайджана Виталий Красильников (этому он, конечно, у Гейдара Алиевича нау­чился) говорил: "Не спешите вешать ярлыки на интеллиген­цию. Ярлык повесить легко. Вы сначала разберитесь". Нас на­ставляли работать тонко, ювелирно. Это была кропотливая ра­бота. Некоторые из старых сотрудников КГБ, привыкшие к более "крутым" методам работы, говорили порой нам, молодым, что мы, дескать, допускаем излишний либерализм и мягкотелость. Но мы считали, что нельзя лишний раз травмировать человека. У нас была установка от Гейдара Алиева: не торопитесь вызывать на беседу в наше здание. У людей с 1937 года остался страх перед КГБ. Лучше определите круг лю­дей, с которыми он общается. Кого этот человек больше всех уважает, кто для него авторитет. Посредством этого авторитетного человека мы доводили до таких людей просьбу от имени руководства КГБ Азербай­джана. И это срабатывало. Гейдар Алиевич одобрял подобные мероприятия: не преследовать, не ущемлять на работе, человек не должен пострадать за свои неординарные мысли. И еще - он просил нас вникать в проблемы и трудности, вплоть до бытовых, которые были у творческой интеллиген­ции, помогать им по мере возможности. То есть выявлять ис­тинные причины недовольства".

Сепаратизм армян

В 60-е годы в Нагорно-Карабахской Автономной области Азербайджана очень часто проявлялись сепаратистские проявления армянского населения, которые исконно азербайджанскую землю хотели насильно присоединить к Армении. Для этого со стороны Армении и дашнакствующих идеологов велась планомерная активная деятельность среди армянского населения Нагорного Карабаха, распространялась соответствующая литература, запасались оружием. 3 июля 1967 года в Степанакерте (ныне Ханкенди) произошли массовые беспорядки, были жертвы среди азербайджанского населения, десятки сотрудников милиции получили серьёзные телесные повреждения. КГБ республики совместно с прокуратурой возбудили уго­ловное дело. Гейдар Алиев сформировал опытную бригаду во главе с полковником Фирудином Багировым и взял их работу под личный контроль. Более того, он сам выехал в Степанакерт и провел там 15 дней. Следствие по делу продолжалось около года, в результате к уголовной ответственности была привле­чена большая группа армян из 20 человек.

"Лето 1968 года. Накануне судебного процесса над организаторами беспо­рядков обстановка в Степанакерте вновь обостри­лась. Поступила информация о том, что родственники подсудимых готовятся к акциям протеста с це­лью повлиять на решение суда. Гейдар Алиев решил направить бригаду опытных оперативников, чтобы выявить провокаторов и нейтрализовать их дейст­вия. Я только вернулся из Киевской школы КГБ и меня сразу же включили в эту оперативную группу. Гейдар Алиев рас­судил: пускай молодой сотрудник свои теоретические знания на практике проверит и начнет с самого трудного задания.

"Перед поездкой он нас вызвал, подробно проинструктировал и сказал: "Работайте на совесть, выявите всех провокато­ров, наиболее радикальных и националистически настроенных людей. Местным сотрудникам не слишком доверяйте. И еще, в Степанакерте работайте днем, а на ночь не оставайтесь. От них можно ожидать любой провокации. Работу закончите и сразу - в Агдам. Я первому секретарю Агдамского райкома партии поручил, там проблем с жильем, с питанием не будет". Мы проработали около месяца, ежедневно докладывая Гейдару Алиеву о результатах проводимой оперативной деятельности. Задание выполнили! Это было мое первое очень серьезное задание. Между тем, в Баку начался суд над организаторами и наи­более активными участниками степанакертских событий. 14 человек были приговорены к различным срокам лишения сво­боды, пятеро - к высшей мере наказания. В отношении троих приговор был приведен в исполнение. В ходе расследования был задержан житель Еревана, некий Григорян, который сообщил о наличии тайника с оружием и существовании группы лиц, которые готовили теракты против партийного и советского актива НКАО. Было также принято решение укрепить руководство КГБ НКАО. Гейдар Алиев возражал против назначения на должность начальника област­ного отдела КГБ представителя армянской национальности и сумел убедить Москву напра­вить туда на работу русского. Кандидатуру он подобрал сам, из местных проверенных кадров, долгое время проработавших под его началом. Вот так Гейдар Алиев предотвратил сепаратизм армян в 60-х годах".

В охране Гейдара Алиева, или Портреты "несуществующих" членов Политбюро

В 1969 году Гейдара Алиева избрали Первым секретарем ЦК КП Азербайджанской ССР, он стал во главе республики. И первой его поездкой по регионам стал визит в Гаджигабул, на родину Арифа Зейналова. Там строился водоканал для обеспечения региона и Баку питьевой водой. Поэтому председатель КГБ Азербайджана Виталий Красильников включил Арифа Зейналова в группу охраны и сопровождения. И по сентябрь 1982, во время визита Гейдара Алиева на заседание военного совета Закавказья в Ереване (заседания проходили поочередно в Баку, Тбилиси и Ереване), Ариф Зейналов находился в этой группе. До 1980 года он вместе группой охраны 9-ки сопровождал Гейдара Алиева в поездках, а затем и возглавил ее.

"Это было последней поездкой Гейдара Алиева в качестве Первого секретаря ЦК КП Азербайджанской ССР. В ноябре 1982 года он по приглашению Юрия Андропова уехал работать в Москву, где стал членом Политбюро ЦК КПСС и первым заместителем председателя Совета Министров СССР. Во время визита в Ереван руководитель Армении Карен Демирчян всячески упрашивал Гейдара Алиева остаться, но он отказался и сказал, что будет ночевать в Нахчыване. Гейдар Алиевич даже отказался от сопровождения до Садарака, до границы Азербайджана. В те годы я был уже руководителем отдела и также отвечал за кортеж главы республики, когда он выезжал за пределы Баку. Вместе с охраной мы отвечали за безопасность Гейдара Алиева. Он очень дорожил людьми, с которыми работал много лет и не любил, когда они менялись. Однажды, когда я был на отдыхе в Кисловодске, и меня заменил другой человек, Гейдар Алиевич даже предъявил претензии. Между прочим, во время поездок он никогда не ночевал в гостиницах, а исключительно в вагоне, который охранялся на близлежащем железнодорожном узле. Хотелось бы отметить, что Гейдар Алиевич был человеком невероятной энергии, удивительно работоспособным, которого с большим уважением и почетом встречали в регионах страны, его искренне любили трудящиеся, он всегда интересовался их проблемами и решал в кратчайшие сроки. Причем, лично знакомился с каждым письмом жалобщика и поручал предпринять необходимые меры. Он был очень требовательным, но еще больше справедливым! Это был феномен!

Более того, за эти 13 лет поездок по регионам страны я два раза был свидетелем, когда он попросил пол стакана воды. Это было в летнюю жару в Агджабеди и Барде. С утра и до позднего вечера он работал, как он выдерживал такие нагрузки - уму непостижимо! Мы-то хоть перекусывали на ходу, а он и этого не делал. Как правило, зональное совещание начиналось в пять часов. Когда в десять часов вечера заканчивалось - мы радовались (смеется). Вообще, Гейдар Алиев раньше 11 вечера никогда с работы не уходил. Я всегда старался с точностью выполнять его поручения. А свое первое и последнее замечание получил от него во время визита в город Шуша на открытие памятника Моллы Панах Вагифа. Дело в том, что Гейдар Алиев очень не любил, когда во время его общественных выступлений среди народа находились люди в форме. Я знал об этом и сказал начальнику милиции, но он сделал по-своему. Гейдар Алиев, увидев людей в милицейской форме, сильно разозлился и после выступления сказал: "Я же предупреждал!". Перед ним ни в коем случае нельзя было оправдываться, поэтому лишь ответил: "Виноват".

К тому же, Гейдар Алиевич был очень внимательным, ничто не могло ускользнуть от его взгляда. Расскажу интересный случай, который произошел во время визита Гейдара Алиева в 1981 году на хлопковые плантации в Агджабеди. После встречи с трудящимися поехали в Дом культуры для проведения зонального совещания. Впереди машины ГАИ, затем автомобиль, где находился Гейдар Алиев, а следом на второй машине - я и охрана, и т.д. Неожиданно, его автомобиль резко затормозил, да так, что мы чуть не врезались в его машину. Он вышел из автомобиля и показал первому секретарю Агджабединского района на портреты членов Политбюро СССР, сказав: "Шелепина давно нет в Политбюро, а Кулаков скончался. Почему здесь висят их портреты?". Первый секретарь Агджабединского района, сказал, что исправит ошибку, и поручил второму секретарю снять из этого ряда портреты Шелепина и Кулакова. Второй секретарь второпях поручил это сделать третьему, а тот вовсе и не знал, как выглядят Шелепин и Кулаков (смеется) Какие же портреты снимать? Поэтому решил так и оставить, видимо подумав, что Гейдар Алиев будет поздно возвращаться, и не заметит. На обратном пути на этом же месте автомобиль Гейдара Алиева вновь резко затормозил, и мы опять чуть не врезались. Гейдар Алиев вновь вышел из автомобиля и разгневался: "Я же сказал вам убрать эти портреты?! Что за позор?". Позже мы узнали, что даже первый секретарь Агджабединского района не знал в лицо эти бывших членов Политбюро и поручил... снять все портреты, как говорится, разрубил Гордиев узел (смеется)".

Офицерская честь!

После отъезда Гейдара Алиева в Москву в ноябре 1982 года Ариф Зейналов на протяжении пяти лет сопровождал в поездках первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана Кямрана Багирова. В январе1987 года Ариф Зейналов был назначен заместителем председателя КГБ Нахчыванской Автономной Республики, а с сентября 1989 по июль1990 года был исполняющим обязанности. Это было очень тяжелое время, когда со стороны Армении совершались всяческие попытки дестабилизации ситуации в НАР, они постоянно обстреливали приграничный Садарак. Страна была в очень тяжелом экономическом и политическом коллапсе, Союз разваливался, что сказывалось и на спецслужбах.

"Представьте себе, что нам - спецслужбам КГБ НАР приходилось вести боевое дежурство и противостоять армянским вооруженным силам всего с пятью автоматами Калашникова. Все мои обращения в Центральный аппарат КГБ в Баку оставались без ответа. В те годы, мы изъяли у французского журналиста отчетливые видеофакты агрессии со стороны Армении о том, что орудуют банды дашнаковцев, и переслали их председателю КГБ СССР Владимиру Крючкову и руководителю СССР Михаилу Горбачеву. Я лично по телефону из комнаты председателя Президиума Верховного Совета Нахичеванской АССР Афияддина Джалилова говорил с Крючковым, обстоятельно рассказав о создавшемся положении. Опять же безрезультатно"...

Такое рвение явно не понравилось в Москве, Ариф Зейналов был переведен в Баку и назначен начальником КГБ Орджоникидзского (ныне Сураханского) района Баку, где поработал полтора года. 30 августа1991 года Верховным Советом Азербайджана была принята декларация "О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики", а 18 октября был принят конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики". А 1 ноября 1991 года КГБ Азербайджанской ССР был переименован в Министерство национальной безопасности Азербайджана. С декабря того года Ариф Зейналов был назначен заместителем начальника управления Центрального аппарата МНБ, где проработал до января 1996 года, уйдя на пенсию с должности замначальника особой инспекции по личному составу. В этот период произошла очень интересная встреча с Гейдаром Алиевым...

"События, произошедшие с Гейдаром Алиевым в Москве, когда с приходом к власти Михаила Горбачёва он попал в опалу, я очень болезненно пережил. И решение в октябре 1987 года отстранить Гейдара Алиева от всех занимаемых постов "по состоянию здоровья" было крайне несправедливым для человека, столь многое сделавшего для страны. Скажу прямо, если бы СССР возглавил Гейдар Алиев, а не Горбачев, то страна не развалилась, а процветала бы и стала мощнее. И я мечтал увидеть Гейдар Алиева. И Бог услышал мои молитвы. Это произошло в июле 1991 года в Баку, когда он со своими братьями Джалалом и Агилем прогуливались около гостинцы "Новый интурист". Тогда он еще не был избран председателем Верховного Совета Нахичеванской АССР (это произошло 3 сентября), и в стране от него многие отвернулись, кому он в свое время помог и дал путевку в жизнь. Я был начальником КГБ Орджоникидзского района, и решил подойти и поздороваться с Гейдаром Алиевым. Со мной был один товарищ, который всячески отговаривал меня от этого, говорил, что будут проблемы. Я ответил этому товарищу: "О чем ты говоришь? Мне удостоверение КГБ лично вручал Гейдар Алиев, мы столько лет вместе работали. Как можно быть таким неблагодарным и чего-то бояться?". Я подошел к Гейдару Алиеву, отдал честь и сказал: "Здравия желаю, товарищ генерал!". Он посмотрел и сказал, что за такой поступок меня могут наказать: "Ты не боишься? Я же для тебя ничего лично не сделал? Где те, для кого я сделал столько хорошего?". Я ответил: "Нет, не боюсь! Я считал своим долгом приветствовать своего генерала! Придет время, и вы сами спросите у этих людей, дадите им должную оценку. И главное, Гейдар Алиевич, вы еще свое последнее слова в Азербайджане не сказали". "Ты в этом уверен?" - спросил он. "Уверен!" - ответил я. После этой встречи меня вызвал председатель Комитета государственной безопасности Азербайджанской ССР Вагиф Гусейнов и выразил претензии по поводу встречи с Гейдаром Алиевым. Я же ответил ему: "Я поступил как офицер, который приветствовал своего генерала. Знаешь, в 28 лет я пришел в органы КГБ, десять лет был рядовым оперуполномоченным. В 40 лет стал начальником отделения, в 47 замначальником в Нахчыване. А Гейдар Алиевич в твои 38 лет сделал тебя первым секретарем Бакинского горкома партии, вторым человеком в республике. Ты должен был его встретить, а не я!", - повернулся и ушел.

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