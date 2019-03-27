Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил служебно-боевую деятельность боевых постов пограничного отряда "Газах" погранвойск Азербайджана, расположенных на государственной границе с Арменией. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Госпогранслужбу.

Были заслушаны доклады об исполнении мероприятий, проводимых в связи с выполнением поручений Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, об оперативной обстановке на служебной территории пограничного отряда "Газах", о работе, проводимой в целях усиления территориальной и пограничной обороны.

Также были даны поручения по укреплению оборонительных позиций в пограничных окопах в целях пресечения возможной провокации врага.

Были даны указания по усовершенствованию территориальной обороны в Газахском и Агстафинском районах, созданию современой пограничной оборонной инфраструктуры, строительству новых служебных зданий и солдатских казарм в пограничных комендатурах и боевых пунктах и т.д.