В Армении, накануне дня оккупации Шуши, снова вспоминают о последних рекордах своей страны. Самым показательным, по мнению аналитиков, является третье место в рейтинге роста военных расходов. Напомним, что по данным Стокгольмского института международных исследований мира (SIPRI), в 2018 году военные расходы Армении выросли на 33% и достигли 609 млн. долларов, что составляет 4,8% ВВП.

О чудо, по соотношению доли военных расходов и ВВП Армения вошла в список первых десяти стран мира, заняв третье место и пропустила вперед только Буркина-Фасо и Ямайку.

Первый Информационный, анализируя этот "рекорд", взялось сравнивать военные расходы Армении и Азербайджана.

В 2015 году военный бюджет Армении составлял около 417 млн. долларов, в 2016 году эта цифра достигла 431 млн. В 2018 году военные расходы Армении по сравнению с 2017 годом выросли на 33%, составив 609 млн. долларов. Военные расходы Азербайджана, же в 2018 году, по сравнению с прошлым годом, тоже увеличились, но ненамного, отмечает армянское издание. Если в 2017 году было потрачено полтора миллиарда долларов, то в 2018 году правительство Азербайджана, по крайней мере, по данным SIPRI, выделило на военный бюджет около 1,7 миллиарда долларов. И это дало повод армянским экспертам надеяться, что Армения в гонке вооружений "постепенно сокращает разницу с Азербайджаном".

Однако эксперт Ассоциации военных политологов России Александр Перенджиев в беседе с Первым Информационным несколько охладил пыл армянской стороны. По его мнению, увеличение военных расходов Армении может быть обусловлено тем обстоятельством, что, возможно, SIPRI включил в расчет приобретенного Арменией вооружения также то вооружение, которое Ереван получил от своего стратегического союзника на льготных условиях или "в лизинг", и те виды вооружения и тяжелую военную технику, которые Российская Федерация поставляла подразделениям своих военных баз в Армении.

Добавим от себя - могло быть учтено и то, что было просто подарено Армении российской стороной. По старой доброй традиции. Все, наверное, помнят скандал, разгоревшийся в конце 90-х когда Россия передала в дар "стратегическому союзнику" вооружений на 1 миллиард долларов. Пусть это была списанная рухлядь, но эта рухлядь потом стреляла по нашим позициям в Карабахе. И это был не последний подарок. После этого была передача вооружений на 800 миллионов долларов, которую российская сторона потом так же отрицала.

По мнению Перинджиева, "может, речь идет больше о цене вооружения, приобретенных видов вооружения, военной техники, а не о количестве. Возможно, Армения ничего не заплатила за это и получила оружие либо по "лизингу", либо в кредит, но, все равно, Стокгольмский институт посчитал, что Армения купила эти виды оружия. Естественно, эксперты института сделали расчеты в долларах, и была получена довольно внушительная сумма. Это первое обстоятельство.

Второе обстоятельство, полагаю, заключается в том, что Стокгольмский институт в своем расчете, возможно, включил и вооружение российской военной базы в Армении, считая, что то оружие, которое поставляется российской военной базе, принадлежит не России, а Армении. У меня есть такие подозрения, потому что это действительно большие цифры", - сказал российский эксперт.

По его мнению, получается, что рост произошел в основном благодаря предоставленным Россией кредитам и военной технике, поставленной на ее военную базу в Армении. Если прибавить друг к другу число этих кредитов и цену поставленного вооружения, получится примерно та цифра, которая указана в докладе.

Зульфугар Ибрагимов