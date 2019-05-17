Наверняка многие помнят с советских времен или видели по российским телеканалам мультфильмы известного в те времена мультипликатора Роберта Саакянца. Во времена СССР он, будучи ярым армянским националистом, пытался держаться в рамках и снимал действительно талантливые мультфильмы. Если приглядываться к деталям, то, конечно, можно заметить, что и в них скользила ненависть к тюркам, проявлявшаяся в одежде отрицательных героев, отдельных репликах, непонятных не армянам, но для армянства имеющих "священный" смысл.

Но вряд ли кто-то приглядывался к деталям, смотря такие мультфильмы, как "Кто расскажет небылицу?", "Ух ты, говорящая рыба!", "В синем море, в белой пене..." другие.

Зато в постсоветские времена мультипликатор разошелся во всю и да

л волю просто таки животной ненависти и проявлениям самых темных сторон армянского национализма. Из-под его руки вышла масса мультфильмов националистического содержания, искажающих историю мира и региона.

Как раз накануне Day.Az написал об одном таком мультфильме, размещенном на детском YouTube канале "Теремок". Мультфильм в стиле беседы дедушки с внуком рассказывал о том, как "уничтожая на своем пути все живое, турки разрушали на своем пути города и села персов, армян, ассирийцев". Сейчас найти этот мультфильм на "Теремке" или где-то еще в интернете не удается. О либо заблокирован, либо удален. Что не удивительно. Удивительно другое - как он вообще попал на подобный канал.

А сегодня армянские СМИ с возмущением рассказали о закрытии еще одного националистически-клеветнического армянского YouTube канала, принадлежащего уже сыну Роберта Саакянца - Давиду.

Давид Саакянц на созданной им студии "Роберт Саакянц продакшн" создавал пасквили в форме анимации, но уже не про турок, а об Азербайджане и карабахской войне. Серия так называемых блиц-мультфильмов под общим названием Kill Dim была предметом гордости мультипликатора. Армянские СМИ с придыханием писали о снятых после апрельских боев 2016-го короткометражках, восторгаясь якобы остроумием автора, его оперативностью и оригинальностью.

Пожалуй, мультики протяженностью в пару минут - это все, чем смогла ответить армянская сторона на поражение, нанесенное азербайджанской армией. Иных источников черпания патриотизма у армянской молодежи не нашлось.

А вообще Саакянц-младший уродует мульт-пропагандой армянскую молодежь с 2010 года.

Как поведал Саакянц Новости-Армения, он не в курсе, почему вдруг закрылся его официальный канал Kill Dim Production на платформе YouTube. Это произошло на днях. Столько лет спустя в его нечистоплотной затее администраторы ресурса, наконец, увидели призывы к агрессии.

Сам Саакянц рассматривает две версии. Либо пожаловались азербайджанцы, либо с армянской стороны могли быть призывы к закрытию канала из-за последних политических тенденций. Политические тенденции - это разговоры о подготовке народов к миру.

Последнее сомнительно. Тем не менее, факт остается фактом - оскорбительный для Азербайджана и его руководства пропагандистский канал закрыт.

"Мы столкнулись с типичным образчиком армянского национализма, националистического экстремизма и тюркофобии, похоже что имманентно присущей этому народу", - сказал в беседе с нами российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов, комментируя пропагандистские творения Саакянцев.

По мнению Кузнецова, как-то по-другому это назвать нельзя, когда создаются детские мультфильмы такого явно ксенофобского содержания.

"Так что не остается ничего другого, как констатировать факт, что армянская интеллигенция психически больна, больна исламофобией, тюркофобией, манией своей гипертрофированной этнической, а в последнее время даже расовой исключительности. В истории цивилизации Нового и Новейшего времени в Европе любили искать "больного человека", чтобы его затем коллективно добить, - сначала им оказался Ливонский орден, потом - Австрийская империя, вслед за ними - Османская империя, чуть позже - нацистская Германия, ну а сейчас - Украина. Следующей в этом списке должна стоять Армения, являющаяся из-за своей коллективной общественной ментальности гнойником на политической карте не только Кавказа, но и Евразии в целом. Его санация необходима хотя бы для того, чтобы говорящие по-русски дети самых разных народов, и прежде всего - России, не слышали бы больше такой мерзости о самих себе или своих соседях", - подчеркнул наш собеседник.

Олег Кузнецов считает позитивным фактом то, что вышеуказанные мультфильмы блокированы на YouTube, и "эта интеллектуальная гниль больше не распространяется по интернету".

Напоследок отметим, что Давид Саакянц намерен продолжить оболванивание молодого поколения, открыв новый канал на YouTube, а также "порадовав" своими роликами пользователей Facebook и RuTube.

Зульфугар Ибрагимов