Родители военнослужащих, умерших в небоевых условиях во время несения службы, собрались накануне у здания правительства Армении, требуя провести справедливое расследование для выявления истинных причин смерти их сыновей, сообщают армянские СМИ.

Ранее пресс-служба правительства сообщила, что будут пересмотрены дела о смерти Валерия Мурадяна, Тиграна Оганджаняна, Армана Акопяна, Андраника Силакяна, Артура Казаряна. С этой целью Следственный комитет Армении и десять правозащитных организаций заключили соглашение о создании группы общественного мониторинга.

Мать Артура Казаряна (который, по официальной версии, скончался от опухоли головного мозга) Ирина заявила журналистам, что недавно состоялось первое заседание комиссии. По ее словам, вместо получения ответов на волнующие ее вопросы, у нее возникли новые.

"Эксперты вообще не были знакомы с материалами дела. Им подсунули результаты экспертиз, о которых мы и представления не имели. Более того, в работу вовлечены те же следователи, которых мы и подозреваем в недобросовестности", - заявила мать Артура Казаряна.

По ее словам, власти не выполняют данного ими обещания, поэтому пока и речи нет об объективном расследовании всех обстоятельств смерти не только Артура, но и остальных солдат.

После апрельского переворота который год не могущие добиться справедливости солдатские матери Ирина Газарян, Нана Мурадян и Эрикназ Гаспарян пришли к офису новоизбранного премьер-министра Армении, чтобы напомнить, что дела их сыновей, ставших жертвами неуставных отношений, не раскрыты. Женщины питали надежды, что новая власть примет меры для восстановления справедливости, выявит и накажет виновных в смерти их детей. Однако, спустя год, вопрос так и не решился.

Султан Керим