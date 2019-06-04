https://news.day.az/politics/1126160.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Рамазан Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Рамазан
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Рамазан
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Рамазан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, поздравление Первого вице-президента Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.
"Дорогие соотечественники,
Поздравляю вас со священным праздником Рамазан. В этот праздник духовного обновления и очищения я желаю Вам счастья и благоденствия, чистоты помыслов и добрых дел. Пусть Аллах примет все наши посты и молитвы и ниспошлет нашей Родине мира, счастья, добра и процветания, - говорится в поздравлении Первого вице-президента.
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