Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Рамазан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, поздравление Первого вице-президента Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.

"Дорогие соотечественники,

Поздравляю вас со священным праздником Рамазан. В этот праздник духовного обновления и очищения я желаю Вам счастья и благоденствия, чистоты помыслов и добрых дел. Пусть Аллах примет все наши посты и молитвы и ниспошлет нашей Родине мира, счастья, добра и процветания, - говорится в поздравлении Первого вице-президента.