Комиссия по регулированию общественных услуг Армении на днях заявила, что ЗАО "Газпром Армения" (стопроцентная дочка "Газпрома") оштрафовано на 10 млн. драмов за нарушение пунктов правил и условий лицензии.

По информации армянских СМИ, компания уже выразила свой протест, отметив, что считает штраф неправомерным.

Как заявил журналистам заместитель генерального директора компании "Газпром Армения", главный инженер Ашот Акопян, в нормативных актах есть двусмысленные, допускающие двоякое толкование положения.

"Мы придаем также важность тому, что новая функция, которая началась с сентября 2016 года, не проходила испытания. В процессе реализации всех этих функций со стороны компании "Газпром Армения" выполнялись действия, которые вытекают исключительно из интересов потребителей. Они не повлияли на безопасность ни одного потребителя. Мы против этого решения. Считаем штраф неправомерным", - заявил Акопян.

Пока неизвестно, будет ли ЗАО опротестовывать решение комиссии в судебном порядке.

Но самое интересное в сложившейся ситуации не это, а то, что в Армении снова наехали на компанию с российским капиталом аккурат перед планирующейся встречей премьера Никола Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным.

Дело в том, что 6-7 июня Пашинян посетит с рабочим визитом Санкт-Петербург для участия в Международном экономическом форуме, на котором еще и выступит с речью. В четверг на полях форума ожидается его встреча с Путиным. Кстати, напомним, что в конце мая в Нур-Султане состоялся саммит ЕАЭС, на котором тоже ожидалась встреча лидеров России и Армении. Но она почему-то не состоялась "по техническим причинам".

Армянское издание Aysor.am обратило внимание на очередное удивительное "совпадение".

После того, как помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что 6 июня в Санкт-Петербурге Владимир Путин встретится также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Комиссия по регулированию общественных услуг Армении решила оштрафовать компанию "Газпром Армения" в размере 10 млн. драмов, а другим решением предупредить ЗАО "Электрические сети Армении", пишет издание.

Фактически за день до встречи Путин - Пашинян Армения решает применить санкции к хозяйствующим субъектам с российским капиталом. Кажется, будто между этими двумя событиями нет связи. Однако график встреч глав двух государств-союзников в течение прошедшего года подсказывает совершенно другое.

Первая встреча Никола Пашиняна с Владимиром Путиным состоялась 14 мая 2018 года - через неделю после избрания Пашиняна премьер-министром. Понятно, что эта встреча преследовала ознакомительную цель, и каких-то особенных предшествующих событий не было. 13 июня того же года Никол Пашинян опять встретился с Владимиром Путиным, однако в этот раз встреча была протокольной, поскольку Пашинян посетил Москву для участия в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу.

Первая встреча Пашиняна с Путиным по теме обсуждения армяно-российских отношений состоялась, по сути, 8-го сентября прошлого года, в ходе визита премьер-министра Армении в Москву. Именно перед этим визитом, в ночь с 14-го на 15 августа, Комитет государственных доходов Армении в сопровождении спецназа провел обыски в офисе ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога". Тогда Комитет государственных доходов не прокомментировал это, однако спустя две недели Никол Пашинян не скрывал, что эта тема обсуждалась с Владимиром Путиным.

Следующий раунд переговоров Пашинян - Путин состоялся 27 декабря 2018 года, опять в Москве. За два дня до этой встречи, 25 декабря, Следственный комитет Армении сообщил, что в ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" проведена проверка для выяснения эффективности инвестиций, реального объема хищений, выявлены новые преступные проявления, предъявлены обвинения.

Учитывая приведенные факты, можно предположить, что примененные сегодня к компании "Газпром Армения" и ЗАО "Электрические сети Армении" санкции направлены на насыщение повестки предстоящей встречи Пашинян - Путин. А точнее, на то, чтобы немного улучшить позиции премьер-министра Армении во время этой встречи, отмечает Aysor.am.

Действительно, позиции Еревана в отношениях с Москвой фактически никакие. Но путь шантажа, который выбрал для улучшения ситуации Никол Пашинян, опасен, так как позиции Армении из "никаких" могут перейти в разряд "плохих" и "очень плохих".

Зульфугар Ибрагимов