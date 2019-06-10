Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов сегодня прибыл в Нахчыван для наблюдения за совместными азербайджано-турецкими тактическими учениями "Нерушимое братство-2019" с боевыми стрельбами. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Напомним, что в Нахчыване продолжаются совместные азербайджано-турецкие тактические учения "Нерушимое братство-2019".

В соответствие с планом учений на практике отрабатываются навыки управления, взаимодействия и координации в различных боевых условиях, в том числе, размещение и применение полевых командных пунктов.

Отметим, что в стартовавших седьмого июня учениях задействовано до 5000 военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы другого современного вооружения и военной техники.

Целью учений является разработка и осуществление совместных боевых операций штабов, повышение уровня профессионализма личного состава и достижение координации и взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции, отработка навыков выполнения совместных задач.

Совместные азербайджано-турецкие тактические учения "Нерушимое братство -2019" с боевыми стрельбами будут длиться до 11 июня.